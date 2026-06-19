‏ حرائق تطال محاصيل زراعية في ريف رأس العين بالحسكة

photo 2026 06 19 15 37 40 ‏ حرائق تطال محاصيل زراعية في ريف رأس العين بالحسكة

الحسكة-سانا‏

اندلعت اليوم الجمعة حرائق واسعة في محيط قريتي أم عشبة والمباركية على طريق ‌‏الدرباسية – رأس العين بريف محافظة الحسكة، ما أدى إلى احتراق مساحات من ‌‏الأراضي الزراعية وإلحاق أضرار بالمحاصيل.‏

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام أن فرق الدفاع المدني، تواصل ‏بمساندة قوى الأمن الداخلي ‏وعناصر من وزارة الدفاع والأهالي، جهودها للسيطرة على ‏الحرائق ومنع امتدادها إلى ‏مناطق إضافية.‏

photo 2026 06 19 15 13 01 ‏ حرائق تطال محاصيل زراعية في ريف رأس العين بالحسكة

وأشارت المديرية إلى أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات ميدانية خلال عمليات الاستجابة، ‌‏نتيجة وجود ألغام ومخلفات حربية في المنطقة، ما يزيد من مخاطر العمل ويعيق ‌‏الوصول إلى بعض المواقع المتضررة.‏

وكانت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة استجابت أمس الخميس لـ 12 ‌‏حريقاً طالت أراضي مزروعة بالقمح والشعير، وأراضي محصودة وأعشاباً وأشواكاً في ‌‏مناطق متفرقة من المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها.‏

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