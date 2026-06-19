‏ حرائق تطال محاصيل زراعية في ريف رأس العين بالحسكة

الحسكة-سانا
اندلعت اليوم الجمعة حرائق واسعة في محيط قريتي أم عشبة والمباركية على طريق الدرباسية – رأس العين بريف محافظة الحسكة، ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي الزراعية وإلحاق أضرار بالمحاصيل.
وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام أن فرق الدفاع المدني، تواصل بمساندة قوى الأمن الداخلي وعناصر من وزارة الدفاع والأهالي، جهودها للسيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق إضافية.
وأشارت المديرية إلى أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات ميدانية خلال عمليات الاستجابة، نتيجة وجود ألغام ومخلفات حربية في المنطقة، ما يزيد من مخاطر العمل ويعيق الوصول إلى بعض المواقع المتضررة.
وكانت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة استجابت أمس الخميس لـ 12 حريقاً طالت أراضي مزروعة بالقمح والشعير، وأراضي محصودة وأعشاباً وأشواكاً في مناطق متفرقة من المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها.