بدء تركيب محولة كهربائية جديدة في محطة تحويل خربة غزالة بريف درعا

درعا-سانا

باشرت وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الجنوبية التابعة للشركة السورية للكهرباء، أعمال تركيب محولة كهربائية جديدة في محطة تحويل خربة غزالة بريف درعا، باستطاعة 125ميغا فولت آمبير.

وأوضح رئيس وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الجنوبية المهندس أحمد الأخرس في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن هذه الخطوة التي تستمر أسبوعين كاملين، تأتي في إطار تعزيز موثوقية واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة، وتحسين كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ولفت الأخرس إلى أن استطاعة المحولة الجديدة تبلغ 125 ميغا فولت آمبير، فيما كانت استطاعة المحولة القديمة الخارجة عن الخدمة بسبب أعطال تراكمية، 80 ميغا فولت آمبير.

وتعتبر محطة تحويل خربة غزالة، محطة رئيسية تغطي منطقة جغرافية كبيرة من محافظة درعا، وتمد مشاريع مياه الشرب بالتغذية الكهربائية المستمرة دون انقطاع.

