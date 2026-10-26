تخدم نحو 800 مراجع يومياً.. افتتاح دائرة الأحوال المدنية في عفرين ‏بريف حلب

حلب-سانا‏

افتتح محافظ حلب عزام الغريب اليوم الإثنين، دائرة الأحوال المدنية في ‏مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد نقلها إلى مقرها الجديد، بهدف ‏تحسين واقع الخدمات المقدمة للأهالي، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، ‏وتخفيف أعباء التنقل والسفر عنهم.‏

وأوضح الغريب في تصريح لـ سانا أن المكان الجديد أوسع، وطاقته ‏الاستيعابية تقارب 800 مراجع يومياً، ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر ‏على حياة المواطنين، وينهي معاناتهم وتكلفة انتقالهم إلى مركز مدينة حلب ‏لإنجاز وثائقهم الرسمية.‏

وأشار محافظ حلب إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمساعٍ مشتركة بين ‏وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الشؤون المدنية بحلب وإدارة منطقة عفرين، ‏مؤكداً أنها تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات العملية التي ‏تنفذها مديرية الشؤون المدنية تباعاً لافتتاح المزيد من المراكز لخدمة ‏المواطنين على النحو الأمثل.‏

صالة نموذجية ‏

بدوره، أكد مدير الشؤون المدنية في محافظة حلب محمد الشواخ أن تقديم ‏الخدمات كان محصوراً في السابق ضمن صالة صغيرة لم تكن تفي ‏بالغرض، في حين جُهز المقر الجديد بصالة واسعة تستوعب أعداداً أكبر ‏من المراجعين، وتضم كادراً وظيفياً مؤهلاً لتقديم مختلف المعاملات.‏

ولفت إلى تزويد المقر بأفضل التجهيزات اللوجستية، بما يشمل منظومات ‏التكييف، وممرات ومداخل مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ‏ومساحات انتظار واسعة وكافية تضمن تقديم الخدمات بأفضل صورة ‏خلال الفترة المقبلة.‏

ارتياح لتسريع تثبيت الواقعات ‏

كما عبّر عدد من أهالي مدينة عفرين عن ارتياحهم لافتتاح المقر الجديد ‏وتوسعته، حيث أشار المواطن لقمان سليمان إلى أن عودة وتفعيل أعمال ‏السجل المدني محلياً يكتسب أهمية قصوى بعد فترة طويلة من الصعوبات ‏التي ترتبت على انتقال السجلات سابقاً وتعليق تثبيت العديد من الواقعات ‏المدنية الحيوية كالزواج، والولادات، والوفيات، واستخراج الوثائق الثبوتية.‏

ونوّه سليمان بأن افتتاح المركز في موقعه الحالي داخل المدينة يتيح ‏للأهالي حل كل ملفاتهم وسجلاتهم العالقة بيسر وسهولة، فضلاً عن ‏توفير مصاريف الانتقال وأعباء السفر إلى دوائر حلب.‏