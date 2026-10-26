تخدم نحو 800 مراجع يومياً.. افتتاح دائرة الأحوال المدنية في عفرين ‏بريف حلب

حلب-سانا
افتتح محافظ حلب عزام الغريب اليوم الإثنين، دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد نقلها إلى مقرها الجديد، بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للأهالي، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وتخفيف أعباء التنقل والسفر عنهم.
وأوضح الغريب في تصريح لـ سانا أن المكان الجديد أوسع، وطاقته الاستيعابية تقارب 800 مراجع يومياً، ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على حياة المواطنين، وينهي معاناتهم وتكلفة انتقالهم إلى مركز مدينة حلب لإنجاز وثائقهم الرسمية.
وأشار محافظ حلب إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمساعٍ مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الشؤون المدنية بحلب وإدارة منطقة عفرين، مؤكداً أنها تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات العملية التي تنفذها مديرية الشؤون المدنية تباعاً لافتتاح المزيد من المراكز لخدمة المواطنين على النحو الأمثل.
صالة نموذجية
بدوره، أكد مدير الشؤون المدنية في محافظة حلب محمد الشواخ أن تقديم الخدمات كان محصوراً في السابق ضمن صالة صغيرة لم تكن تفي بالغرض، في حين جُهز المقر الجديد بصالة واسعة تستوعب أعداداً أكبر من المراجعين، وتضم كادراً وظيفياً مؤهلاً لتقديم مختلف المعاملات.
ولفت إلى تزويد المقر بأفضل التجهيزات اللوجستية، بما يشمل منظومات التكييف، وممرات ومداخل مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومساحات انتظار واسعة وكافية تضمن تقديم الخدمات بأفضل صورة خلال الفترة المقبلة.
ارتياح لتسريع تثبيت الواقعات
كما عبّر عدد من أهالي مدينة عفرين عن ارتياحهم لافتتاح المقر الجديد وتوسعته، حيث أشار المواطن لقمان سليمان إلى أن عودة وتفعيل أعمال السجل المدني محلياً يكتسب أهمية قصوى بعد فترة طويلة من الصعوبات التي ترتبت على انتقال السجلات سابقاً وتعليق تثبيت العديد من الواقعات المدنية الحيوية كالزواج، والولادات، والوفيات، واستخراج الوثائق الثبوتية.
ونوّه سليمان بأن افتتاح المركز في موقعه الحالي داخل المدينة يتيح للأهالي حل كل ملفاتهم وسجلاتهم العالقة بيسر وسهولة، فضلاً عن توفير مصاريف الانتقال وأعباء السفر إلى دوائر حلب.