صناعة دمشق وريفها تطلق مركز خدمات التوظيف لربط الكفاءات بالمنشآت الصناعية

دمشق-سانا

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها مركز خدمات التوظيف والتشغيل، بهدف ربط الكفاءات الوطنية بالمنشآت الصناعية، وتعزيز فرص العمل، بما يلبي احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.

وأوضحت الغرفة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المركز يوفر خدمات للباحثين عن عمل، تشمل إنشاء ملف شخصي احترافي، والاطلاع على فرص العمل، والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل المهني.

كما يتيح للمنشآت الصناعية نشر احتياجاتها الوظيفية، والوصول إلى قاعدة واسعة من الكفاءات والمهارات، وترشيح الكوادر المناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية.

ويعمل المركز على الاستفادة من مخرجات الدورات التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع الجهات الداعمة، بما يحقق مواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، في إطار شراكة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في التنمية.

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها، التي تأسست عام 1935، على دعم الصناعيين، وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تطلق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض، وتعزيز تنافسية الصادرات السورية محلياً وخارجياً.