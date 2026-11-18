مسقط-سانا
أجلت السلطات العُمانية 24 شخصاً من طاقم ناقلة الغاز «تارا غاز»، إثر اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل محافظة مسندم شمال البلاد، فيما أفادت تقارير إعلامية بتعرض الناقلة لهجوم بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقال مركز الأمن البحري العماني في بيان نشره أمس الثلاثاء على موقعه على منصة ”إكس”: “إنه نسق مع البحرية السلطانية العُمانية وشرطة خفر السواحل لتنفيذ عملية إجلاء أفراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بنما”، موضحاً أن الحريق اندلع على بعد ميلين بحريين من سواحل محافظة مسندم.
وأضاف المركز أن عملية الإجلاء استُكملت، مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأفراد الطاقم، دون أن يوضح أسباب الحريق أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة.
وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية بتعرض الناقلة لإصابة بمقذوف قبالة سواحل مدينة خصب العُمانية، ما أدى إلى مغادرة طاقمها السفينة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وما تبعها من تداعيات طالت حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.
عُمان تجلي طاقم ناقلة غاز قبالة سواحلها إثر اندلاع حريق على متنها