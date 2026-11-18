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مسقط-سانا‏

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أجلت السلطات العُمانية 24 شخصاً من طاقم ناقلة الغاز «تارا غاز»، إثر اندلاع ‌‏حريق على متنها قبالة سواحل محافظة مسندم شمال البلاد، فيما أفادت تقارير ‌‏إعلامية بتعرض الناقلة لهجوم بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.‏

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وقال مركز الأمن البحري العماني في بيان نشره أمس الثلاثاء على موقعه على منصة ‏”إكس”: “إنه نسق مع البحرية السلطانية العُمانية وشرطة خفر السواحل لتنفيذ عملية ‏إجلاء أفراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بنما”، موضحاً أن الحريق اندلع على بعد ميلين ‏بحريين من سواحل محافظة مسندم.‏

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وأضاف المركز أن عملية الإجلاء استُكملت، مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأفراد ‏الطاقم، دون أن يوضح أسباب الحريق أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة.‏

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وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية بتعرض الناقلة لإصابة بمقذوف قبالة سواحل ‏مدينة خصب العُمانية، ما أدى إلى مغادرة طاقمها السفينة.‏

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وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة منذ اندلاع الحرب ‏في الشرق الأوسط، وما تبعها من تداعيات طالت حركة الملاحة البحرية وإمدادات ‏الطاقة.‏