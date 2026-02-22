أوقاف درعا تطلق برامج ودروساً علمية بعنوان “الإيمان الذي يجمعنا”

درعا-سانا

أطلقت دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف درعا، سلسلة من البرامج والدروس العلمية في جميع مساجد المحافظة، تحت شعار “الإيمان الذي يجمعنا”، بهدف تعزيز الروابط الإيمانية، ونشر العلم النافع، وترسيخ القيم الروحية في المجتمع.

وأوضح رئيس الدائرة زاهر النحاس، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن السلسلة تتضمن برنامج “صفحات من النور”، وهو دروس يومية يقدمها إمام أو خطيب المسجد، تتناول المواعظ الرمضانية والفقه والتفسير الميسر، كما تشمل سلسلة “نفحات رمضانية” التي يلقيها علماء وطلبة علم ضيوف في مساجد غير مساجدهم، بهدف تعزيز التواصل بين أحياء ومدن المحافظة.

وأشار النحاس إلى أن البرامج تتضمن كذلك حلقات للقرآن الكريم بعد صلاة الفجر، تشمل تصحيح التلاوة وجلسات إيمانية تركز على مخارج الحروف وقواعد التجويد، بهدف ربط المسلمين بكتاب الله تلاوةً وفهماً.

وأضاف: إن الخطة تشمل أيضاً وقفات إيمانية قصيرة (خاطرة التراويح) تُلقى بين الركعات، وتركز على الأخلاق والتراحم والدروس المستفادة من الصيام.

وبيّن أحد أئمة المساجد، خالد الغبيط، أن البرامج والدروس العلمية تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، بهدف تصحيح بعض المفاهيم، ونشر الوعي الديني في المجتمع.

وتأتي هذه السلسلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وضمن خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى تعزيز القيم الروحية، وجمع الكلمة، وتفعيل دور المساجد في نشر الوعي والإرشاد.