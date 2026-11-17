دمشق-سانا

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تمارس المحكمة الدستورية العليا دوراً محورياً في حماية الشرعية الدستورية وتكريس ‏مبدأ سيادة القانون في إطار مرحلة البناء المؤسسي التي تشهدها سوريا الجديدة.‏

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وتتولى المحكمة، بوصفها الحارس الأول للتشريعات، مهام الرقابة على دستورية ‏القوانين والأنظمة، فضلاً عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين قبل إقرارها بناءً على ‏طلب من رئيس الجمهورية، أو في اقتراحات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو ‏رئيس مجلس الشعب، إلى جانب اختصاصها الأصيل في تفسير نصوص الإعلان ‏الدستوري.‏

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تكريس الفصل بين السلطات

أوضح عضو المحكمة الدستورية العليا، الدكتور إسماعيل الخلفان لـ سانا أن المرحلة ‏الحالية تشكل نقطة تحول جذرية في تاريخ القضاء الدستوري السوري، حيث تسهم ‏المحكمة بشكل مباشر في ترسيخ الفصل الحقيقي بين السلطات، لافتاً إلى أن أكثر ‏التركات الثقيلة التي عانت منها سوريا هو تجاوز ‏رأس النظام البائد على اختصاصات ‏السلطة التشريعية.‏

‏ ‏وأشار الخلفان إلى أن رأس النظام البائد حوّل مجلس الشعب إلى مؤسسة شكلية مجردة ‏من صلاحياتها الفعلية، وجعل السلطات الثلاث تتركز عملياً وواقعياً في يد واحدة، ‏مؤكداً أن نصوص الإعلان الدستوري الحالي جاءت لتكرس مبدأ الفصل التام بين ‏السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، بحيث تؤدي كل سلطة مهامها التخصصية ‏دون أي تدخل في عمل السلطات الأخرى، بما يصب في مصلحة نهضة سوريا.‏

معالجة إرث النظام البائد

وحول أبرز التحديات التي تواجه مسار العدالة والتشريع، بيّن الدكتور الخلفان أهمية ‏الإسراع في تعديل التشريعات الموروثة من النظام البائد أو إلغائها بالكامل، وإحلال ‏منظومة تشريعية جديدة تلبي متطلبات سوريا الجديدة.‏

وأوضح أن عملية البناء التشريعي ليست مهمة يسيرة، بل تحتاج إلى تضافر جهود ‏مختلف الجهات، بدءاً من الوزارات التي يقع على عاتقها اقتراح تشريعات ضمن نطاق ‏اختصاصها، لترفعها إلى رئيس الجمهورية ليقترحها كمشروع قانون، وصولاً إلى مجلس ‏الشعب ولجانه المتخصصة الذي يقع على كاهله حمل كبير في دراسة المقترحات ‏وإقرار القوانين.‌‏ ‏

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وقال عضو المحكمة الدستورية العليا: “لترجمة هذه الرؤية العامة إلى خطوات عملية ‏تعمل المحكمة بشكل حثيث لمد جسور التواصل التنسيقي مع مختلف الوزارات ‏والهيئات العامة، وضمن هذا المسار، يأتي الملتقى الدستوري الذي نظمته المحكمة ‏مؤخراً تحت عنوان: “نحو تشريعات متوافقة دستورياً.. دور الحكومة والمحكمة ‏الدستورية العليا”، كخطوة أولى من خطة متكاملة تهدف إلى نشر “الثقافة الدستورية”.‏

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وأكد الدكتور الخلفان أن الهدف من هذه اللقاءات التخصصية هو تعريف الوزراء ‏ورؤساء الهيئات العامة ببنود الإعلان الدستوري ليكون المنصة التي تعمل التشريعات ‏في ظلها لضمان عدم تعارض القوانين المقترحة من قبل الوزارات معه.‏ ‏

التكامل بين الحكومة والمحكمة

وحول آليات الضبط والتكامل بين المحكمة والحكومة، يوضح الخلفان أن العلاقة ‏بينهما هي علاقة “تكامل” ولكل منهما دور مختلف للوصول إلى الغاية ذاتها إذ تقوم ‏المحكمة بحماية الإعلان الدستوري عبر مسارين:‏

‏- “رقابة سابقة” تتمثل في إبداء الرأي بدستورية مشروعات القوانين قبل صدورها، ‏”رقابة لاحقة” عند النظر في دستورية القوانين النافذة، وفي المقابل يتمثل دور الحكومة ‌‏(بوزاراتها وهيئاتها) في ضرورة المعرفة العميقة بأحكام الإعلان الدستوري لتتجنب منذ ‏البداية اقتراح تشريعات أو إصدار قرارات تخالفه.‏

وشدّد الخلفان على أن تفعيل آليات الرقابة الدستورية، بنوعيها السابق واللاحق، ‏يضمن تحصين البنية التشريعية من أي انحراف، لتكون المحكمة الدستورية العليا ‏حارساً لسيادة القانون، وضامناً لسلامة القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة كافة ‏وتوافقها التام مع روح الدستور ونصوصه.‏

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وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتعيين ‏أعضاء المحكمة الدستورية برئاسة عصام خالد الخليف، وتتمثل مهامها في الرقابة ‏على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على ‏طلب رئيس الجمهورية.‏