وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع

3X3A1243 1 وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أن الرحمة تمثل جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء الإنسان والمجتمع، مشدداً على ضرورة ترسيخها سلوكاً عملياً في مختلف جوانب الحياة.

3X3A1255 وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع

وأوضح الوزير في خطبة الجمعة بالجامع الأموي في دمشق، أن الرحمة خُلق أصيل في الإسلام ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإيمان، مبيناً أن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي تجسيد هذا الخلق في السلوك اليومي، سواء في الأسرة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية.

وأشار الوزير شكري إلى إطلاق وزارة الأوقاف “البرنامج الوطني الشهري للقيم والأخلاق الجامعة”، بهدف دعم المنظومة الأخلاقية في المجتمع ومعالجة القضايا العامة من منظور قيمي وتربوي.

ولفت إلى أن البرنامج سيعتمد عنواناً جامعاً موحداً لكل شهر، يتم التركيز عليه عبر الخطب والأنشطة الدعوية والتوعوية المختلفة، بما يستهدف جميع شرائح المجتمع.

وبين أن الوزارة اختارت قيمة الرحمة عنواناً لشهر رمضان المبارك لتكون باكورة هذه المبادرة، نظراً لما يحمله الشهر الفضيل من معان عظيمة في التكافل والتراحم وتعزيز الروابط الاجتماعية.

3X3A1237 وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع
3X3A1264 وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع
3X3A1279 وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع
3X3A1280 وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع
3X3A1288 1 وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلستها الحوارية في طرطوس ‏
لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تعلن قائمة اللجان الفرعية النهائية
التنمية الإدارية تطلق مبادرة أفضل فكرة حكومية لتعزيز ثقافة الابتكار بالقطاع العام
طقس خريفي ومستقر في عموم المناطق السورية
ورشة تدريبية في الكلية التطبيقية بجامعة حماة حول ريادة الأعمال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك