وزير الأوقاف: الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء المجتمع

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أن الرحمة تمثل جوهر الرسالة الإسلامية وأساس بناء الإنسان والمجتمع، مشدداً على ضرورة ترسيخها سلوكاً عملياً في مختلف جوانب الحياة.

وأوضح الوزير في خطبة الجمعة بالجامع الأموي في دمشق، أن الرحمة خُلق أصيل في الإسلام ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإيمان، مبيناً أن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي تجسيد هذا الخلق في السلوك اليومي، سواء في الأسرة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية.

وأشار الوزير شكري إلى إطلاق وزارة الأوقاف “البرنامج الوطني الشهري للقيم والأخلاق الجامعة”، بهدف دعم المنظومة الأخلاقية في المجتمع ومعالجة القضايا العامة من منظور قيمي وتربوي.

ولفت إلى أن البرنامج سيعتمد عنواناً جامعاً موحداً لكل شهر، يتم التركيز عليه عبر الخطب والأنشطة الدعوية والتوعوية المختلفة، بما يستهدف جميع شرائح المجتمع.

وبين أن الوزارة اختارت قيمة الرحمة عنواناً لشهر رمضان المبارك لتكون باكورة هذه المبادرة، نظراً لما يحمله الشهر الفضيل من معان عظيمة في التكافل والتراحم وتعزيز الروابط الاجتماعية.