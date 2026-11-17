بكين-سانا‏

سجلت الصين تدفقاً صافياً لرأس المال العابر للحدود بقيمة 76.9 مليار دولار خلال ‏تشرين الأول الماضي، مع استقرار سوق النقد الأجنبي واستمرار نشاط المعاملات ‏الدولية.‏

ونقلت وكالة شينخوا اليوم الثلاثاء عن بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن إجمالي ‏الإيرادات والمدفوعات العابرة للحدود للقطاعات غير المصرفية، بما فيها الشركات ‏والأفراد، بلغ 1.45 تريليون دولار، بزيادة 10 بالمئة يومياً في المتوسط مقارنة بأيلول ‏الماضي.‏

وبلغ حجم التداول في سوق النقد الأجنبي 3.77 تريليونات دولار، بزيادة 7 بالمئة ‏يومياً في المتوسط على أساس شهري، بينما ارتفع حجم الإيرادات والمدفوعات العابرة ‏للحدود والتداول في سوق النقد الأجنبي خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 20 و9 ‏بالمئة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏

وفي سياق متصل، حقّق التعاون بين الصين واقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي ‏لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” نحو 50 نتيجة عملية في مجالَي الاقتصاد والتجارة ‏خلال العام الجاري.‏

وأشار مسؤولون في وزارة التجارة الصينية إلى أن هذه النتائج شملت مجالات رقمنة ‏التجارة والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إلى جانب التعاون في ‏الاقتصاد الأخضر والتكامل الاقتصادي الإقليمي.‏

يشار إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي خلال ‏الأرباع ‏الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 ‏بالمئة ‏خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية ‌‏أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في تشرين الأول الماضي.‏