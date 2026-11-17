بكين-سانا
سجلت الصين تدفقاً صافياً لرأس المال العابر للحدود بقيمة 76.9 مليار دولار خلال تشرين الأول الماضي، مع استقرار سوق النقد الأجنبي واستمرار نشاط المعاملات الدولية.
ونقلت وكالة شينخوا اليوم الثلاثاء عن بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن إجمالي الإيرادات والمدفوعات العابرة للحدود للقطاعات غير المصرفية، بما فيها الشركات والأفراد، بلغ 1.45 تريليون دولار، بزيادة 10 بالمئة يومياً في المتوسط مقارنة بأيلول الماضي.
وبلغ حجم التداول في سوق النقد الأجنبي 3.77 تريليونات دولار، بزيادة 7 بالمئة يومياً في المتوسط على أساس شهري، بينما ارتفع حجم الإيرادات والمدفوعات العابرة للحدود والتداول في سوق النقد الأجنبي خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 20 و9 بالمئة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، حقّق التعاون بين الصين واقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” نحو 50 نتيجة عملية في مجالَي الاقتصاد والتجارة خلال العام الجاري.
وأشار مسؤولون في وزارة التجارة الصينية إلى أن هذه النتائج شملت مجالات رقمنة التجارة والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إلى جانب التعاون في الاقتصاد الأخضر والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
يشار إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في تشرين الأول الماضي.