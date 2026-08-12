انطلاق معرض المؤسسات التعليمية الخاصة في حمص بمشاركة 25 مؤسسة ‏

حمص-سانا‏

انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص فعاليات معرض المؤسسات ‏التعليمية الخاصة، الذي تنظمه مؤسسة الموصللي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 25 مؤسسة ‏تعليمية من الجامعات والمدارس والمعاهد ومراكز التدريب وذلك برعاية وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ومحافظة حمص.‏

‏ فرصة لتبادل الخبرات التعليمية ‏

وأوضح رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض ‏يشكل فرصة لتبادل الخبرات في مجال التقنيات والخبرات التعليمية بين المؤسسات التعليمية ‏الخاصة، إلى جانب دوره في تعريف المواطنين بهذه المؤسسات، بما يساعدهم على اختيار ‏الخيارات التعليمية المناسبة لأبنائهم مستقبلاً.‏

وأشار حسام الدين إلى أن مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة في المعرض توفر للطلاب مساحة ‏للتعرف على الخيارات المتاحة أمامهم، معرباً عن أمله في نجاح المعرض.‏

من جهتها، أوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص الدكتورة ملك السباعي، أن المعرض يجمع ‏عدداً كبيراً من المدارس، ولا سيما المدارس المهنية والمعاهد، التي تستعرض منتجات الطلاب ‏ومخرجاتهم خلال العام الدراسي.‏

وأضافت،أن مشاركة المدارس الخاصة والجامعات، إلى جانب جامعة حمص، تجعل من المعرض ‏مساحة تجمع بين العلم والثقافة، وتسهم في تطوير الثقافة المجتمعية.‏

دعم الحركة التعليمية والتعريف بمؤسساتها

بدوره، أكد مدير مؤسسة الموصللي للمعارض والمؤتمرات فراس موصللي، أن المؤسسة تعمل على ‏تنظيم المعارض المتخصصة، بما يسهم في دعم الحركة التعليمية والتعريف بالمؤسسات والفعاليات ‏التعليمية في حمص.‏

وأوضح موصللي أن المعرض هو الثاني الذي تنظمه المؤسسة بعد التحرير، مشيراً إلى أن الهدف ‏الأساسي من هذه المعارض تحقيق الفائدة لأهالي حمص، وخاصة الطلاب، مع اقتراب الموسم ‏الدراسي الجديد.‏

‏ إضاءة على الخدمات والمنتجات التعليمية

وبيّن موصللي أن المعرض يتيح للطلاب الاطلاع على العروض والخدمات والأنشطة التي تقدمها ‏الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية المشاركة، والتعرف على تجاربها ومشاريعها ‏وما تقدمه في المجال التعليمي، منوهاً بدعم الجهات الحكومية الراعية للمعرض، إضافة إلى جهود ‏جميع المؤسسات المشاركة في إنجاح فعالياته.‏

ومن المشاركين في المعرض، بين عز الدين محمد وليد الشاطر، من منصة متخصصة بالتدريب ‏والتعليم، أن مشاركتهم تهدف إلى التعريف بخدمات المنصة ومنتجاتها التعليمية، موضحاً أن ‏الشركة تعمل في المجال التقني والبرمجي منذ أكثر من 20 عاماً في السوق السعودي، وافتتحت ‏مؤخراً فرعها الأول في سوريا بمدينة حمص.‏

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، لغاية يوم 15 من ‏الشهر الجاري ويشكل فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف بشكل مباشر على المؤسسات ‏التعليمية واختصاصاتها وبرامجها وخدماتها، كما يسهم في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية ‏والمجتمع، بما يدعم تطوير القطاع التعليمي ويوسع الخيارات المتاحة أمام الطلبة في حمص.‏