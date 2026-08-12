انطلاق معرض المؤسسات التعليمية الخاصة في حمص بمشاركة 25 مؤسسة ‏

حمص-سانا
انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص فعاليات معرض المؤسسات التعليمية الخاصة، الذي تنظمه مؤسسة الموصللي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 25 مؤسسة تعليمية من الجامعات والمدارس والمعاهد ومراكز التدريب وذلك برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ومحافظة حمص.
فرصة لتبادل الخبرات التعليمية
وأوضح رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يشكل فرصة لتبادل الخبرات في مجال التقنيات والخبرات التعليمية بين المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب دوره في تعريف المواطنين بهذه المؤسسات، بما يساعدهم على اختيار الخيارات التعليمية المناسبة لأبنائهم مستقبلاً.
وأشار حسام الدين إلى أن مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة في المعرض توفر للطلاب مساحة للتعرف على الخيارات المتاحة أمامهم، معرباً عن أمله في نجاح المعرض.
من جهتها، أوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص الدكتورة ملك السباعي، أن المعرض يجمع عدداً كبيراً من المدارس، ولا سيما المدارس المهنية والمعاهد، التي تستعرض منتجات الطلاب ومخرجاتهم خلال العام الدراسي.
وأضافت،أن مشاركة المدارس الخاصة والجامعات، إلى جانب جامعة حمص، تجعل من المعرض مساحة تجمع بين العلم والثقافة، وتسهم في تطوير الثقافة المجتمعية.
دعم الحركة التعليمية والتعريف بمؤسساتها
بدوره، أكد مدير مؤسسة الموصللي للمعارض والمؤتمرات فراس موصللي، أن المؤسسة تعمل على تنظيم المعارض المتخصصة، بما يسهم في دعم الحركة التعليمية والتعريف بالمؤسسات والفعاليات التعليمية في حمص.
وأوضح موصللي أن المعرض هو الثاني الذي تنظمه المؤسسة بعد التحرير، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه المعارض تحقيق الفائدة لأهالي حمص، وخاصة الطلاب، مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد.
إضاءة على الخدمات والمنتجات التعليمية
وبيّن موصللي أن المعرض يتيح للطلاب الاطلاع على العروض والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية المشاركة، والتعرف على تجاربها ومشاريعها وما تقدمه في المجال التعليمي، منوهاً بدعم الجهات الحكومية الراعية للمعرض، إضافة إلى جهود جميع المؤسسات المشاركة في إنجاح فعالياته.
ومن المشاركين في المعرض، بين عز الدين محمد وليد الشاطر، من منصة متخصصة بالتدريب والتعليم، أن مشاركتهم تهدف إلى التعريف بخدمات المنصة ومنتجاتها التعليمية، موضحاً أن الشركة تعمل في المجال التقني والبرمجي منذ أكثر من 20 عاماً في السوق السعودي، وافتتحت مؤخراً فرعها الأول في سوريا بمدينة حمص.
ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، لغاية يوم 15 من الشهر الجاري ويشكل فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف بشكل مباشر على المؤسسات التعليمية واختصاصاتها وبرامجها وخدماتها، كما يسهم في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع، بما يدعم تطوير القطاع التعليمي ويوسع الخيارات المتاحة أمام الطلبة في حمص.