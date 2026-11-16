اتحاد الحرفيين ومنظمة العمل الدولية يبحثان تطوير ‏واقع المهن والحرف

دمشق-سانا‏

بحث رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار مع ‏المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية محمد أنس سبع، ‏دور تنظيم قطاع العمل الحرفي في سوريا، والمهام ‏التي يضطلع بها في تمثيل الحرفيين وتطوير واقع ‏المهن والحرف وتعزيز قدراتها الإنتاجية.‏

وأوضح الاتحاد عبر صفحته على الفيسبوك اليوم ‏الإثنين، أن اللقاء تناول واقع التدريب الحرفي وأهميته ‏في تأهيل الكوادر المهنية ورفع كفاءتها مع التأكيد على ‏ضرورة تطوير منظومة التدريب والارتقاء بجودتها ‏من خلال اعتماد معايير واضحة وموحدة تحدد ‏متطلبات التدريب ومخرجاته وتضمن توافق البرامج ‏التدريبية مع احتياجات سوق العمل والتطورات التي ‏يشهدها القطاع الحرفي.‏

تعزيز الحوكمة والإشراف

وأكد الجانبان على أهمية الانتقال بالتدريب الحرفي من ‏المبادرات والبرامج المتفرقة إلى منظومة أكثر تنظيماً ‏وفاعلية تقوم على معايير مهنية واضحة وآليات تضمن ‏جودة التدريب وتقييم نتائجه، وتعزز الحوكمة ‏والإشراف على مراحله المختلفة.‏

واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة بهدف ‏بلورة خطة عمل متكاملة لتطوير التدريب الحرفي، ‏ووضع أسس لضبط معاييره وجودته، وبحث آليات ‏حوكمته بما يسهم في بناء منظومة تدريبية أكثر كفاءة ‏واستجابة لاحتياجات الحرفيين وسوق العمل في ‏سوريا.‏

وأوضح الاتحاد أن هذا الاجتماع يأتي إطار حرص ‏الاتحاد العام للحرفيين على تطوير منظومة التأهيل ‏والتدريب المهني، وتعزيز الشراكات مع المنظمات ‏والمؤسسات المعنية، بما يدعم الارتقاء بالقطاع الحرفي ‏وتطوير قدرات العاملين فيه.‏

يذكر أن الاتحاد العام للحرفيين تأسس عام 1969، ‏ويضم الحرفيين المنتجين وأصحاب حرف الخدمات، ‏بهدف إشراكهم في بناء المجتمع، وتنظيم الإنتاج ‏والخدمات، والعمل على زيادتهما وتطويرهما.‏