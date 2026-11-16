اتحاد الحرفيين ومنظمة العمل الدولية يبحثان تطوير ‏واقع المهن والحرف

دمشق-سانا
بحث رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار مع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية محمد أنس سبع، دور تنظيم قطاع العمل الحرفي في سوريا، والمهام التي يضطلع بها في تمثيل الحرفيين وتطوير واقع المهن والحرف وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأوضح الاتحاد عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول واقع التدريب الحرفي وأهميته في تأهيل الكوادر المهنية ورفع كفاءتها مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة التدريب والارتقاء بجودتها من خلال اعتماد معايير واضحة وموحدة تحدد متطلبات التدريب ومخرجاته وتضمن توافق البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل والتطورات التي يشهدها القطاع الحرفي.
تعزيز الحوكمة والإشراف
وأكد الجانبان على أهمية الانتقال بالتدريب الحرفي من المبادرات والبرامج المتفرقة إلى منظومة أكثر تنظيماً وفاعلية تقوم على معايير مهنية واضحة وآليات تضمن جودة التدريب وتقييم نتائجه، وتعزز الحوكمة والإشراف على مراحله المختلفة.
واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة بهدف بلورة خطة عمل متكاملة لتطوير التدريب الحرفي، ووضع أسس لضبط معاييره وجودته، وبحث آليات حوكمته بما يسهم في بناء منظومة تدريبية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الحرفيين وسوق العمل في سوريا.
وأوضح الاتحاد أن هذا الاجتماع يأتي إطار حرص الاتحاد العام للحرفيين على تطوير منظومة التأهيل والتدريب المهني، وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات المعنية، بما يدعم الارتقاء بالقطاع الحرفي وتطوير قدرات العاملين فيه.
يذكر أن الاتحاد العام للحرفيين تأسس عام 1969، ويضم الحرفيين المنتجين وأصحاب حرف الخدمات، بهدف إشراكهم في بناء المجتمع، وتنظيم الإنتاج والخدمات، والعمل على زيادتهما وتطويرهما.