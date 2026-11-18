بكين-سانا
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده إنشاء جمعية عالمية للتعاون الاقتصادي بين المناطق المطلة على الخلجان، لتعميق التبادل والتفاعل بين هذه المناطق في جميع أنحاء العالم، واستكشاف طرق جديدة للتعاون الاقتصادي الأقوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أدلى شي بهذه التصريحات خلال كلمة رئيسة ألقاها في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026، في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.
وأضاف شي: إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتضن أهم المناطق المطلة على الخلجان في العالم، والتي تشتهر باقتصاداتها المنفتحة والمتآزرة وذات التأثيرات الإيجابية إلى خارج نطاقها، مشيراً إلى أن مدينة شنتشن جزء من منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.
وانطلقت في وقت سابق اليوم قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026، في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، بمشاركة واسعة من قادة الاقتصادات الأعضاء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية.