بكين-سانا‏

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده إنشاء جمعية ‏عالمية للتعاون الاقتصادي بين المناطق المطلة على الخلجان‏، لتعميق التبادل والتفاعل ‏بين هذه المناطق في جميع أنحاء العالم، واستكشاف طرق جديدة للتعاون الاقتصادي ‏الأقوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.‏

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أدلى شي بهذه التصريحات خلال كلمة ‏رئيسة ألقاها في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا ‏والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026، في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي ‏الصين.‏

وأضاف شي: إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتضن أهم المناطق المطلة على ‏الخلجان في العالم، والتي تشتهر باقتصاداتها المنفتحة والمتآزرة وذات التأثيرات ‏الإيجابية إلى خارج نطاقها، مشيراً إلى أن مدينة شنتشن جزء من منطقة خليج ‏قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.‏

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وانطلقت في وقت سابق اليوم قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي ‏لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026، في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ ‏جنوبي الصين، بمشاركة واسعة من قادة الاقتصادات الأعضاء وكبار المسؤولين ‏ورجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية.‏