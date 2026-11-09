عدلية دير الزور تفعل خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني

دير الزو-سانا

‏

فعّلت عدلية دير الزور اليوم الإثنين، خدمة التبليغ القضائي ‏الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والموظفين، ‏وتسريع الإجراءات القضائية، إضافة إلى حفظ الدعاوى من ‏الضياع، ودعم التحول الرقمي في العمل القضائي.‏

وأوضح المحامي العام بدير الزور قاسم محمد الحميد في ‏تصريح لمراسل سانا، أنه تم تفعيل العمل بالتبليغ الإلكتروني، ‏ليضفي ميزات ومكاسب جديدة ومفيدة للعمل القضائي، ‏ويخفف العبء عن الموطنين، ويساعد في تخفيف إطالة أمد ‏التقاضي من حيث مدد التبليغ، إضافة إلى أن بدء العمل ‏بالتبليغ الإلكتروني، يعود بالفائدة على المواطن والموظف ‏والدولة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تعميم التبليغ الإلكتروني ‏على كل محاكم دير الزور.‏

‏ بدورها بيّنت المهندسة ضحى السعيد رئيس التكنولوجيا ‏والتحول الرقمي في تصريح مماثل، أنه ضمن خطة وزارة ‏العدل في التحول الرقمي، تم البدء بعملية التبليغ الإلكتروني ‏في عدلية دير الزور، بعد تدريب العاملين المحضرين في ‏دائرة المحضرين وتجهيز المعدات الرقمية، لافتة إلى أن ذلك ‏يأتي ضمن خطة لتسريع إجراءات التبليغ، وتوفير الوقت ‏والجهد، وتطوير العمل، بما يخدم المواطن والموظف.‏

من جانبه أشار رئيس دائرة المحضرين في عدلية دير الزور ‏مقداد العبد، إلى أنه بعد تفعيل العمل بالتبليغ الإلكتروني تأتي ‏الاستمارات من كل المحاكم والدواوين الموجودة في ‏المحكمة، ويتم اعتمادها من قبل الدائرة، ومن ثم يتم إرسال ‏هذه التبليغات عبر رسائل الجوال، أو عن طريق اتصالات ‏البريد للمواطن حتى يتمكن من الوصول إلى حقه، أو متابعة ‏إجراءات التقاضي وفق القانون.‏

وتبذل وزارة العدل السورية جهوداً متسارعة لتحديث منظومة ‏العمل القضائي، والإداري عبر مديرية تكنولوجيا المعلومات ‏والتحول الرقمي.‏