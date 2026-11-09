عدلية دير الزور تفعل خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني

دير الزو-سانا
فعّلت عدلية دير الزور اليوم الإثنين، خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والموظفين، وتسريع الإجراءات القضائية، إضافة إلى حفظ الدعاوى من الضياع، ودعم التحول الرقمي في العمل القضائي.
وأوضح المحامي العام بدير الزور قاسم محمد الحميد في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تفعيل العمل بالتبليغ الإلكتروني، ليضفي ميزات ومكاسب جديدة ومفيدة للعمل القضائي، ويخفف العبء عن الموطنين، ويساعد في تخفيف إطالة أمد التقاضي من حيث مدد التبليغ، إضافة إلى أن بدء العمل بالتبليغ الإلكتروني، يعود بالفائدة على المواطن والموظف والدولة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تعميم التبليغ الإلكتروني على كل محاكم دير الزور.
بدورها بيّنت المهندسة ضحى السعيد رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي في تصريح مماثل، أنه ضمن خطة وزارة العدل في التحول الرقمي، تم البدء بعملية التبليغ الإلكتروني في عدلية دير الزور، بعد تدريب العاملين المحضرين في دائرة المحضرين وتجهيز المعدات الرقمية، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة لتسريع إجراءات التبليغ، وتوفير الوقت والجهد، وتطوير العمل، بما يخدم المواطن والموظف.
من جانبه أشار رئيس دائرة المحضرين في عدلية دير الزور مقداد العبد، إلى أنه بعد تفعيل العمل بالتبليغ الإلكتروني تأتي الاستمارات من كل المحاكم والدواوين الموجودة في المحكمة، ويتم اعتمادها من قبل الدائرة، ومن ثم يتم إرسال هذه التبليغات عبر رسائل الجوال، أو عن طريق اتصالات البريد للمواطن حتى يتمكن من الوصول إلى حقه، أو متابعة إجراءات التقاضي وفق القانون.
وتبذل وزارة العدل السورية جهوداً متسارعة لتحديث منظومة العمل القضائي، والإداري عبر مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.