‏ ‏نيويورك-سانا‏

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حذّرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.7 مليون نازح ‏في قطاع غزة، مع دخول فصل الشتاء بعدما أغرقت السيول عشرات الآلاف من ‏الخيام وتسببت في وفاة رضيع جراء البرد.‏

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مسؤولين أمميين قولهم خلال مؤتمر صحفي في ‏جنيف اليوم الثلاثاء: إن نقص التمويل الحاد واستمرار القيود على المعابر يحولان ‏دون إنقاذ سكان القطاع من أزمة مركّبة تجمع بين انعدام المأوى والأمن الغذائي ‏وتفشي الأمراض.‏



الأزمة الإنسانية في غزة انعكاس لفشل المجتمع الدولي

رئيس برنامج المنظمة الدولية للهجرة في غزة كارل بيكر، أفاد بأن ما يحدث في غزة ‏لا يقتصر على كونه أزمة إنسانية فحسب، بل هو “فشل للمجتمع الدولي في التمسك ‏بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والكرامة الأساسية”، مبيناً أن هطول الأمطار الغزيرة ‏في القطاع أدى إلى تضرر وتدمير عشرات الآلاف من الخيام المؤقتة ووقوع وفيات ‏بينها وفاة رضيع.‏

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وأكد بيكر أن كل هذه المآسي كان يمكن تجنبها، مشيراً إلى أن المنظمات الإنسانية ‏حذرت منذ أشهر من تعاظم الاحتياجات، “ومع ذلك، تظل أكبر التهديدات التي تواجه ‏البقاء في غزة حالياً هو نقص التمويل وتقييد الوصول”.‏

عجز في التمويل

وأوضح أن المنظمة وحدها تواجه عجزاً في التمويل يقارب 173 مليون دولار لدعم ‏المآوي منها 9 ملايين دولار على الأقل مخصصة لإدارة المواقع، وهو إجراء يعد ‌‏”من أسرع الطرق وأكثرها فعالية لحماية أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نازح في غزة ‏خلال هذا الشتاء”.‏

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وأضاف بيكر، أن المجتمعات المحلية تبذل قصارى جهدها بما يتوفر لديها “رغم ‏ظروف تكاد تكون مستحيلة”، لكنها بحاجة أيضاً إلى المساعدة للحصول على الموارد ‏والأدوات اللازمة لحماية نفسها – “فهم يحتاجون حرفياً إلى أدوات بسيطة مثل ‏المجارف، وأكياس الرمل، والمسامير”.‏

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وحثّ الدول الأعضاء على استخدام نفوذها لدى السلطات الإسرائيلية للمطالبة بفتح ‏معابر إضافية، والسماح بدخول الإمدادات بشكل فوري، بما في ذلك مواد إيواء أكثر ‏متانة واستدامة، مشدداً على أن “الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة في خيام ‏وأغطية بلاستيكية خلال فصل الشتاء”.‏

أزمة متعددة الأوجه

من جانبه، قال شون هيوز المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين: إن ‏الوضع في غزة “يمثل أزمة إيواء، وأزمة صرف صحي، وأزمة أمن غذائي” في آن ‏واحد.‏

وتطرق هيوز إلى التخفيضات الحادة التي اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إجرائها ‏في المساعدات بسبب نقص التمويل، مشيراً إلى استمرار الأعمال الحربية والغارات ‏الجوية الإسرائيلية على القطاع.‏

وأضاف هيوز” أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، ما ‏لم يترك للسكان أي مساحة تقريبا لزراعة غذائهم، في حين أصبح الصيد في البحر ‌‏”ممنوعاً، بل ويشكل خطراً على الحياة”.‏

وفي ظل معدلات بطالة تتجاوز 80%، أشار هيوز إلى أن الناس يكادون لا يملكون ‏أي وسيلة بديلة للبقاء، سوى المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتلقونها، محذراً من أن ‌‏”المكاسب الهشة التي تحققت منذ مجاعة العام الماضي يمكن أن تضيع بسهولة”.

مليونا فلسطيني بحاجة للمساعدات

وشدّد هيوز على الحاجة لفتح المزيد من المعابر في القطاع، حيث تقتصر حركة ‏الشاحنات الإنسانية والتجارية حالياً على معبر كرم أبو سالم فقط.‏

وقال: إن برنامج الأغذية العالمي يواجه عجزاً في التمويل يتجاوز 400 مليون دولار ‏على مدى الأشهر الستة المقبلة، لتوفير مساعدات حيوية لمليوني شخص في جميع ‏أنحاء فلسطين.‏

معاناة الأمهات الفلسطينيات

وسلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على معاناة الأمهات الفلسطينيات اللواتي ‏يكافحن لإطعام أطفالهن، وتوفير ‏الدفء لعائلاتهن، والبقاء على قيد الحياة.‏

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، صوفيا كالتورب: إن الخيام التي أُقيمت باعتبارها مراكز ‏إيواء مؤقتة تحولت إلى مساكن دائمة لسنوات، رغم افتقارها إلى الحد الأدنى من ‏الحماية من الظروف الجوية القاسية والمتفاقمة.‏

ودعت الهيئة إلى التطبيق الكامل للقانون الدولي، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، ‏وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ودون عوائق أو قيود إلى النساء ‏والفتيات وسائر المحتاجين.‏

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من ‏التداعيات الخطيرة لفصل الشتاء على سكان قطاع غزة، ومن احتمال تكرار وفيات ‏الأطفال جراء البرد، في ظل النقص الحاد في المساعدات الإنسانية الضرورية ‏واستمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخولها.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت يوم الجمعة الماضي وفاة ‏رضيع، جراء الانخفاض الحاد في درجة حرارة جسمه، مسجلةً بذلك أول وفاة مؤكدة ‏لديها بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي.‏