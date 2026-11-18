نيويورك-سانا
حذّرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.7 مليون نازح في قطاع غزة، مع دخول فصل الشتاء بعدما أغرقت السيول عشرات الآلاف من الخيام وتسببت في وفاة رضيع جراء البرد.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مسؤولين أمميين قولهم خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء: إن نقص التمويل الحاد واستمرار القيود على المعابر يحولان دون إنقاذ سكان القطاع من أزمة مركّبة تجمع بين انعدام المأوى والأمن الغذائي وتفشي الأمراض.
الأزمة الإنسانية في غزة انعكاس لفشل المجتمع الدولي
رئيس برنامج المنظمة الدولية للهجرة في غزة كارل بيكر، أفاد بأن ما يحدث في غزة لا يقتصر على كونه أزمة إنسانية فحسب، بل هو “فشل للمجتمع الدولي في التمسك بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والكرامة الأساسية”، مبيناً أن هطول الأمطار الغزيرة في القطاع أدى إلى تضرر وتدمير عشرات الآلاف من الخيام المؤقتة ووقوع وفيات بينها وفاة رضيع.
وأكد بيكر أن كل هذه المآسي كان يمكن تجنبها، مشيراً إلى أن المنظمات الإنسانية حذرت منذ أشهر من تعاظم الاحتياجات، “ومع ذلك، تظل أكبر التهديدات التي تواجه البقاء في غزة حالياً هو نقص التمويل وتقييد الوصول”.
عجز في التمويل
وأوضح أن المنظمة وحدها تواجه عجزاً في التمويل يقارب 173 مليون دولار لدعم المآوي منها 9 ملايين دولار على الأقل مخصصة لإدارة المواقع، وهو إجراء يعد ”من أسرع الطرق وأكثرها فعالية لحماية أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نازح في غزة خلال هذا الشتاء”.
وأضاف بيكر، أن المجتمعات المحلية تبذل قصارى جهدها بما يتوفر لديها “رغم ظروف تكاد تكون مستحيلة”، لكنها بحاجة أيضاً إلى المساعدة للحصول على الموارد والأدوات اللازمة لحماية نفسها – “فهم يحتاجون حرفياً إلى أدوات بسيطة مثل المجارف، وأكياس الرمل، والمسامير”.
وحثّ الدول الأعضاء على استخدام نفوذها لدى السلطات الإسرائيلية للمطالبة بفتح معابر إضافية، والسماح بدخول الإمدادات بشكل فوري، بما في ذلك مواد إيواء أكثر متانة واستدامة، مشدداً على أن “الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة في خيام وأغطية بلاستيكية خلال فصل الشتاء”.
أزمة متعددة الأوجه
من جانبه، قال شون هيوز المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين: إن الوضع في غزة “يمثل أزمة إيواء، وأزمة صرف صحي، وأزمة أمن غذائي” في آن واحد.
وتطرق هيوز إلى التخفيضات الحادة التي اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إجرائها في المساعدات بسبب نقص التمويل، مشيراً إلى استمرار الأعمال الحربية والغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف هيوز” أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، ما لم يترك للسكان أي مساحة تقريبا لزراعة غذائهم، في حين أصبح الصيد في البحر ”ممنوعاً، بل ويشكل خطراً على الحياة”.
وفي ظل معدلات بطالة تتجاوز 80%، أشار هيوز إلى أن الناس يكادون لا يملكون أي وسيلة بديلة للبقاء، سوى المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتلقونها، محذراً من أن ”المكاسب الهشة التي تحققت منذ مجاعة العام الماضي يمكن أن تضيع بسهولة”.
مليونا فلسطيني بحاجة للمساعدات
وشدّد هيوز على الحاجة لفتح المزيد من المعابر في القطاع، حيث تقتصر حركة الشاحنات الإنسانية والتجارية حالياً على معبر كرم أبو سالم فقط.
وقال: إن برنامج الأغذية العالمي يواجه عجزاً في التمويل يتجاوز 400 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة، لتوفير مساعدات حيوية لمليوني شخص في جميع أنحاء فلسطين.
معاناة الأمهات الفلسطينيات
وسلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على معاناة الأمهات الفلسطينيات اللواتي يكافحن لإطعام أطفالهن، وتوفير الدفء لعائلاتهن، والبقاء على قيد الحياة.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة، صوفيا كالتورب: إن الخيام التي أُقيمت باعتبارها مراكز إيواء مؤقتة تحولت إلى مساكن دائمة لسنوات، رغم افتقارها إلى الحد الأدنى من الحماية من الظروف الجوية القاسية والمتفاقمة.
ودعت الهيئة إلى التطبيق الكامل للقانون الدولي، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ودون عوائق أو قيود إلى النساء والفتيات وسائر المحتاجين.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من التداعيات الخطيرة لفصل الشتاء على سكان قطاع غزة، ومن احتمال تكرار وفيات الأطفال جراء البرد، في ظل النقص الحاد في المساعدات الإنسانية الضرورية واستمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخولها.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت يوم الجمعة الماضي وفاة رضيع، جراء الانخفاض الحاد في درجة حرارة جسمه، مسجلةً بذلك أول وفاة مؤكدة لديها بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي.