الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار في معظم ‏المناطق السورية ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة في سوريا اليوم الأحد، انخفاضها التدريجي، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثير المنخفض الجوي المرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً على المنطقة.
الطقس نهاراً
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، يتحول إلى غائم أحياناً، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصةً في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.
الطقس ليلاً
وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث صقيع في المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات الصباح الباكر ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الرياح والبحر
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الساحلية، ويكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|7/21
|ريف دمشق-القلمون
|4/13
|القنيطرة
|6/16
|درعا
|8/18
|السويداء
|4/14
|حمص
|5/18
|حماة
|6/16
|اللاذقية
|11/20
|طرطوس
|12/21
|حلب
|6/15
|إدلب
|5/14
|دير الزور
|9/18
|الرقة
|5/17
|الحسكة
|7/18