الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
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الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار في معظم ‏المناطق السورية ‏

dji fly 20261104 110652 0097 1793781390502 photo الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار في معظم ‏المناطق السورية ‏
صورة جوية لمدينة حلب-7-11-2026-سانا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة في سوريا اليوم الأحد، ‏انخفاضها التدريجي، لتصبح أدنى من معدلاتها ‏السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة ‏استمرار تأثير المنخفض الجوي المرفق بكتلة ‏هوائية باردة نسبياً على المنطقة.‏

الطقس نهاراً

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ‏الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ ‏عام، يتحول إلى غائم أحياناً، وتصبح الفرصة ‏مهيأة لهطل زخات من المطر في معظم ‏المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة ‏بالعواصف الرعدية، وخاصةً في المناطق الساحلية ‏والشمالية الغربية والجزيرة.‏

الطقس ليلاً

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وشديد ‏البرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من ‏حدوث صقيع في المرتفعات الجبلية العالية ‏خلال ساعات الصباح الباكر ومن تشكل ‏الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

الرياح والبحر

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين ‏الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها أحياناً 60 كم/سا في المناطق الجنوبية ‏والوسطى والجنوبية الشرقية وأجزاء من ‏المنطقة الساحلية، ويكون البحر متوسطاً إلى ‏عالي ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في ‏المحافظات السورية:‏

دمشق 7/21 ‏
ريف دمشق-القلمون4/13 ‏
القنيطرة 6/16 ‏
درعا8/18 ‏
السويداء 4/14‏
حمص5/18‏
حماة6/16‏
اللاذقية11/20‏
طرطوس12/21‏
حلب6/15‏
إدلب5/14‏
دير الزور9/18‏
الرقة5/17‏
الحسكة7/18‏
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