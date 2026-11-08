الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار في معظم ‏المناطق السورية ‏

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة في سوريا اليوم الأحد، ‏انخفاضها التدريجي، لتصبح أدنى من معدلاتها ‏السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة ‏استمرار تأثير المنخفض الجوي المرفق بكتلة ‏هوائية باردة نسبياً على المنطقة.‏

الطقس نهاراً

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ‏الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ ‏عام، يتحول إلى غائم أحياناً، وتصبح الفرصة ‏مهيأة لهطل زخات من المطر في معظم ‏المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة ‏بالعواصف الرعدية، وخاصةً في المناطق الساحلية ‏والشمالية الغربية والجزيرة.‏

الطقس ليلاً

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وشديد ‏البرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من ‏حدوث صقيع في المرتفعات الجبلية العالية ‏خلال ساعات الصباح الباكر ومن تشكل ‏الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

الرياح والبحر

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين ‏الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها أحياناً 60 كم/سا في المناطق الجنوبية ‏والوسطى والجنوبية الشرقية وأجزاء من ‏المنطقة الساحلية، ويكون البحر متوسطاً إلى ‏عالي ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في ‏المحافظات السورية:‏