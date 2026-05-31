موارد الرقة المائية تباشر إعادة تأهيل محطة طاوي رمان بعد تراجع منسوب الفرات

الرقة-سانا

باشرت الفرق الفنية التابعة لمديرية الموارد المائية في الرقة، اليوم الأحد، أعمال إعادة تركيب المحركات في محطة طاوي رمان، وذلك عقب الانحسار التدريجي لمياه نهر الفرات، واستقرار مناسيبه ضمن الحدود الآمنة.

وأوضح رئيس شعبة محطات شرق الرقة في المديرية غضبان المشعل، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المديرية لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت المتضررة جراء ارتفاع منسوب النهر، وإعادة المحطة إلى جاهزيتها الفنية، بما يضمن تلبية احتياجات الري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المشعل إلى أن الورشات الفنية ستباشر اعتباراً من يوم غد أعمال إعادة تركيب المحركات والتجهيزات في محطة الكرامة شرق الرقة، بعد التأكد من استقرار الواقع المائي، وانخفاض مناسيب النهر إلى مستويات آمنة تسمح بإنجاز الأعمال الفنية المطلوبة.

وأكد أن فرق المديرية تواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في مختلف المواقع المتأثرة، بالتوازي مع متابعة الواقع المائي على امتداد مجرى نهر الفرات، والتحقق من سلامة المنشآت والتجهيزات التابعة للمديرية لضمان عودتها إلى العمل بالشكل الأمثل.

وكانت مديرية الموارد المائية في الرقة أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل انخفاض في منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمتراً منذ يوم أمس حتى ظهر اليوم الأحد، بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، ولا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات، إلى جانب تخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران.