برلين-سانا
حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت من تصاعد أعمال التخريب التي تستهدف البنى التحتية في بلاده.
ونقلت إذاعة “دويتشلاند فونك” اليوم الأحد، عن دوبريندت قوله: “إن ألمانيا تتعرض لهجمات، تجري في الخفاء، بهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية وزرع الانقسام في المجتمع، وتقويض الثقة بمؤسسات الدولة”.
وأكد دوبريندت أن بلاده عززت إجراءاتها الدفاعية، مشدداً على أن كل من يهاجمها يجب أن يدرك أنها ستدافع عن نفسها وسترد بقوة.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، تم تسجيل 285 جريمة تجسس و216 عملية تخريب استهدفت البنية التحتية للنقل في ألمانيا منذ بداية العام الجاري، وتركزت عمليات التخريب بصورة خاصة في قطاعي السكك الحديدية وإمدادات الطاقة.
وكانت الشرطة الألمانية رصدت في آب الماضي، طائرة مسيّرة تحمل عبوة مزودة بصاعق في مطار لايبزيغ، ما استدعى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.