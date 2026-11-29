برلين-سانا

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حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت من تصاعد أعمال التخريب التي تستهدف البنى التحتية في بلاده.‏

ونقلت إذاعة “دويتشلاند فونك” اليوم الأحد، عن دوبريندت قوله: “إن ألمانيا ‏تتعرض لهجمات، تجري في الخفاء، بهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية ‏وزرع الانقسام في المجتمع، وتقويض الثقة بمؤسسات الدولة”.‏

وأكد دوبريندت أن بلاده عززت إجراءاتها الدفاعية، مشدداً على أن كل ‏من يهاجمها يجب أن يدرك أنها ستدافع عن نفسها وسترد بقوة.‏

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، تم تسجيل 285 جريمة تجسس و216 ‏عملية تخريب استهدفت البنية التحتية للنقل في ألمانيا منذ بداية العام ‏الجاري، وتركزت عمليات التخريب بصورة خاصة في قطاعي السكك ‏الحديدية وإمدادات الطاقة.‏

وكانت الشرطة الألمانية رصدت في آب الماضي، طائرة مسيّرة تحمل ‏عبوة مزودة بصاعق في مطار لايبزيغ، ما استدعى تعليق حركة الملاحة ‏الجوية مؤقتاً، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.‏