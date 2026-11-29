واشنطن-سانا‏

تترقب الأسواق المالية الأمريكية صدور تقرير الوظائف ‏لشهر تشرين الثاني، وسط توقعات باستمرار نمو التوظيف ‏بوتيرة معتدلة واستقرار معدل البطالة، في وقت تتزايد فيه ‏الضغوط التضخمية، وتتعزز رهانات رفع مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في كانون ‏الأول، لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار رغم قوة النشاط ‏الاقتصادي.‏

ويتوقع اقتصاديون، وفق تقديرات نقلتها وكالة بلومبيرغ، أن ‏يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 90 ألف وظيفة غير زراعية ‏خلال تشرين الثاني، وأن يستقر معدل البطالة عند 4.1 ‏بالمئة، على أن تصدر البيانات عن مكتب إحصاءات العمل ‏يوم الجمعة في الرابع من كانون الأول.‏

سوق العمل يحافظ على متانته

وتأتي التوقعات بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد ‏الأمريكي 165 ألف وظيفة في تشرين الأول، مع استقرار ‏البطالة عند 4.1 بالمئة، وفق مكتب إحصاءات العمل، الذي ‏عدّل أيضاً بيانات آب وأيلول بالزيادة بمجموع 84 ألف ‏وظيفة، ما يشير إلى أن وتيرة التوظيف كانت أقوى مما ‏أظهرته التقديرات السابقة.‏

وارتفع متوسط الأجور بالساعة في القطاع الخاص غير ‏الزراعي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي، فيما بقي ‏متوسط ساعات العمل الأسبوعية عند 34.4 ساعة، وهي ‏مؤشرات توفر صورة إضافية عن اتجاهات سوق العمل ‏وضغوط الأجور.‏

وينتظر أن تقدم بيانات الوظائف الشاغرة، المقرر صدورها ‏في الأول من كانون الأول، مؤشراً آخر على الطلب على ‏العمالة، بعدما سجل عدد الوظائف الشاغرة نحو 7.5 ملايين ‏في أيلول، مقارنة بنحو 6.6 ملايين في كانون الأول 2025، ‏ما يعكس استمرار الطلب على العاملين رغم التباطؤ الذي ‏شهدته بعض مراحل سوق العمل.‏

التضخم يضغط باتجاه التشديد النقدي ‏

وتتزامن هذه المؤشرات مع استمرار ارتفاع التضخم فوق ‏المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2 بالمئة، إذ ‏أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار ‏المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة في تشرين الأول، بعد زيادة ‏بلغت 0.6 بالمئة في أيلول، مع صعود أسعار الطاقة والغذاء ‏والسكن.‏

وفي هذا السياق، أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي ‏الفيدرالي في 27 و28 من تشرين الأول أن عدداً من ‏المسؤولين رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة ‏التضخم، فيما فضّل آخرون الإبقاء عليها دون تغيير، في ظل ‏تباين التقديرات بشأن مسار الأسعار ومخاطر تباطؤ سوق ‏العمل.‏

وكان البنك المركزي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه ‏الأخير، على أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 8 و9 كانون ‏الأول المقبل، وسط توقعات الأسواق بزيادة قدرها ربع نقطة ‏مئوية.‏

نمو اقتصادي يعزز خيارات الفيدرالي

وتعزز قوة النشاط الاقتصادي هذه التوجهات، بعدما أظهرت ‏بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ارتفاع الناتج ‏المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي خلال ‏الربع الثالث، مقارنة بنمو 2.2 بالمئة في الربع الثاني، في ‏أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات.‏

وعزا المكتب هذا الأداء إلى زيادة الاستثمارات وإنفاق ‏المستهلكين والإنفاق الحكومي، فيما أسهمت استثمارات ‏الشركات في المعدات والبرمجيات والبنية التحتية المرتبطة ‏بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي.‏

ورأت وكالة “رويترز” أن تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي، ‏بالتزامن مع استمرار ارتفاع التضخم، يعزز التوقعات باتجاه ‏الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في كانون الأول، ‏مع احتمال مواصلة التشديد النقدي خلال الأشهر الأولى من ‏عام 2027.‏

بيانات إضافية تسبق اجتماع كانون الأول

ولا يقتصر ترقب الأسواق على تقرير الوظائف، إذ تتضمن ‏الأجندة الاقتصادية الأمريكية للأسبوع المقبل بيانات نشاط ‏قطاعي التصنيع والخدمات، الصادرة عن معهد إدارة التوريد، ‏إلى جانب بيانات الوظائف الشاغرة ومؤشرات ثقة ‏المستهلكين، وهي معطيات تساعد في تقييم مدى استمرار قوة ‏الطلب والنشاط الاقتصادي.‏

ومن شأن تقرير الوظائف أن يقدم مؤشراً مهماً لمسؤولي ‏الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم، ولا سيما أن استمرار ‏التوظيف ونمو الأجور قد يعززان المخاوف من بقاء ‏الضغوط التضخمية، بينما قد تدفع أي مؤشرات واضحة على ‏ضعف سوق العمل إلى إعادة تقييم وتيرة التشديد النقدي.‏