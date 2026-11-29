واشنطن-سانا
تترقب الأسواق المالية الأمريكية صدور تقرير الوظائف لشهر تشرين الثاني، وسط توقعات باستمرار نمو التوظيف بوتيرة معتدلة واستقرار معدل البطالة، في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية، وتتعزز رهانات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في كانون الأول، لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار رغم قوة النشاط الاقتصادي.
ويتوقع اقتصاديون، وفق تقديرات نقلتها وكالة بلومبيرغ، أن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 90 ألف وظيفة غير زراعية خلال تشرين الثاني، وأن يستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، على أن تصدر البيانات عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة في الرابع من كانون الأول.
سوق العمل يحافظ على متانته
وتأتي التوقعات بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في تشرين الأول، مع استقرار البطالة عند 4.1 بالمئة، وفق مكتب إحصاءات العمل، الذي عدّل أيضاً بيانات آب وأيلول بالزيادة بمجموع 84 ألف وظيفة، ما يشير إلى أن وتيرة التوظيف كانت أقوى مما أظهرته التقديرات السابقة.
وارتفع متوسط الأجور بالساعة في القطاع الخاص غير الزراعي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي، فيما بقي متوسط ساعات العمل الأسبوعية عند 34.4 ساعة، وهي مؤشرات توفر صورة إضافية عن اتجاهات سوق العمل وضغوط الأجور.
وينتظر أن تقدم بيانات الوظائف الشاغرة، المقرر صدورها في الأول من كانون الأول، مؤشراً آخر على الطلب على العمالة، بعدما سجل عدد الوظائف الشاغرة نحو 7.5 ملايين في أيلول، مقارنة بنحو 6.6 ملايين في كانون الأول 2025، ما يعكس استمرار الطلب على العاملين رغم التباطؤ الذي شهدته بعض مراحل سوق العمل.
التضخم يضغط باتجاه التشديد النقدي
وتتزامن هذه المؤشرات مع استمرار ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2 بالمئة، إذ أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة في تشرين الأول، بعد زيادة بلغت 0.6 بالمئة في أيلول، مع صعود أسعار الطاقة والغذاء والسكن.
وفي هذا السياق، أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 27 و28 من تشرين الأول أن عدداً من المسؤولين رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فيما فضّل آخرون الإبقاء عليها دون تغيير، في ظل تباين التقديرات بشأن مسار الأسعار ومخاطر تباطؤ سوق العمل.
وكان البنك المركزي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، على أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 8 و9 كانون الأول المقبل، وسط توقعات الأسواق بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية.
نمو اقتصادي يعزز خيارات الفيدرالي
وتعزز قوة النشاط الاقتصادي هذه التوجهات، بعدما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو 2.2 بالمئة في الربع الثاني، في أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات.
وعزا المكتب هذا الأداء إلى زيادة الاستثمارات وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي، فيما أسهمت استثمارات الشركات في المعدات والبرمجيات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي.
ورأت وكالة “رويترز” أن تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع التضخم، يعزز التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في كانون الأول، مع احتمال مواصلة التشديد النقدي خلال الأشهر الأولى من عام 2027.
بيانات إضافية تسبق اجتماع كانون الأول
ولا يقتصر ترقب الأسواق على تقرير الوظائف، إذ تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية للأسبوع المقبل بيانات نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، الصادرة عن معهد إدارة التوريد، إلى جانب بيانات الوظائف الشاغرة ومؤشرات ثقة المستهلكين، وهي معطيات تساعد في تقييم مدى استمرار قوة الطلب والنشاط الاقتصادي.
ومن شأن تقرير الوظائف أن يقدم مؤشراً مهماً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم، ولا سيما أن استمرار التوظيف ونمو الأجور قد يعززان المخاوف من بقاء الضغوط التضخمية، بينما قد تدفع أي مؤشرات واضحة على ضعف سوق العمل إلى إعادة تقييم وتيرة التشديد النقدي.