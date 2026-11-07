أمن المعلومات يحذر من ثغرة في ‏OpenSSH‏ تستدعي تحديث الخوادم المتأثرة

دمشق-سانا
حذر مركز أمن المعلومات، في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من ثغرة أمنية خطرة في خادم OpenSSH تحمل المعرّف (CVE-2026-123158)، تتيح تجاوز المصادقة والوصول غير المصرّح به إلى حسابات محددة.
وأوضح المركز، في منشور للهيئة على صفحتها بالفيسبوك اليوم السبت، أن الثغرة تطول بعض أنظمة لينكس المستخدمة لمكتبة musl عند تعطيل PAM وتفعيل تسجيل الدخول بكلمة مرور، ومنها إعدادات متأثرة في Alpine Linux، ولا تشمل جميع خوادم OpenSSH.
ودعا المركز مسؤولي الأنظمة إلى تثبيت OpenSSH 10.6p2 أو الحزم المصحّحة المعتمدة لتوزيعاتهم بأسرع وقت ممكن، ثم إعادة تشغيل خدمة SSH ومراجعة سجلات الدخول، مع إعطاء الأولوية للخوادم المعرضة للإنترنت، مشيراً إلى أنه عند تعذّر التحديث فوراً، يمكن تعطيل المصادقة بكلمة المرور مؤقتاً، بعد التأكد من جاهزية الدخول بالمفاتيح، لتقليل مخاطر الوصول غير المصرّح به.
وكان مركز أمن المعلومات حذر في 4 الشهر الجاري من وثيقة مزوّرة متداولة على منصات التواصل، تزعم صدور مرسوم رئاسي بمنح مساعدات شتوية للأسر السورية، وتتضمن رابطاً ورمز QR للتسجيل.
كما حذر مركز أمن المعلومات، في 9 من تشرين الأول الماضي مستخدمي Telegram Desktop من ثغرة أمنية مسجلة بالمعرّف CVE-2026-107181، تسمح للمهاجمين باستخراج ملفات محلية حساسة، بينها بيانات جلسة تلغرام، ما يؤدي للوصول إلى الحساب دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور التقليدية.