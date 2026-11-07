أمن المعلومات يحذر من ثغرة في ‏OpenSSH‏ تستدعي تحديث الخوادم المتأثرة

دمشق-سانا‏

حذر مركز أمن المعلومات، في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من ثغرة أمنية ‏خطرة في خادم ‏OpenSSH‏ تحمل المعرّف (‏CVE-2026-123158‌‏)، تتيح تجاوز ‏المصادقة والوصول غير المصرّح به إلى حسابات محددة.‏

وأوضح المركز، في منشور للهيئة على صفحتها بالفيسبوك اليوم السبت، أن الثغرة ‏تطول بعض أنظمة لينكس المستخدمة لمكتبة ‏musl‏ عند تعطيل ‏PAM‏ وتفعيل تسجيل ‏الدخول بكلمة مرور، ومنها إعدادات متأثرة في ‏Alpine Linux، ولا تشمل جميع خوادم ‏OpenSSH‏.‏

ودعا المركز مسؤولي الأنظمة إلى تثبيت ‏OpenSSH 10.6p2‌‏ أو الحزم المصحّحة ‏المعتمدة لتوزيعاتهم بأسرع وقت ممكن، ثم إعادة تشغيل خدمة ‏SSH‏ ومراجعة سجلات ‏الدخول، مع إعطاء الأولوية للخوادم المعرضة للإنترنت، مشيراً إلى أنه عند تعذّر ‏التحديث فوراً، يمكن تعطيل المصادقة بكلمة المرور مؤقتاً، بعد التأكد من جاهزية الدخول ‏بالمفاتيح، لتقليل مخاطر الوصول غير المصرّح به.‏

وكان مركز أمن المعلومات حذر في 4 الشهر الجاري من ‏وثيقة مزوّرة متداولة على ‏منصات التواصل، تزعم صدور مرسوم رئاسي ‏بمنح مساعدات شتوية للأسر السورية، ‏وتتضمن رابطاً ورمز ‏QR‏ للتسجيل.‏

كما حذر مركز أمن المعلومات، في 9 من تشرين الأول الماضي مستخدمي ‏Telegram ‎Desktop‏ من ثغرة أمنية مسجلة بالمعرّف ‏CVE-2026-107181‎، تسمح للمهاجمين ‏باستخراج ملفات محلية حساسة، بينها بيانات جلسة تلغرام، ما يؤدي للوصول إلى ‏الحساب دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور التقليدية.‏