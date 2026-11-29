حلب-سانا

اختُتمت، السبت، فعالية توعوية بيئية استمرت يومين في مدينة حلب، نظمتها الكتلة الرابعة في حديقة جسر الحج بالمدينة بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام.

واستهدفت الفعالية الأطفال من خلال ألعاب وأنشطة تفاعلية وترفيهية هدفت إلى تعزيز ثقافة النظافة العامة، وتشجيعهم على المحافظة على البيئة والمرافق العامة.

وأوضح فريد العمر، مدير العلاقات العامة في مكتب إدارة الكتلة الرابعة بمحافظة حلب، في تصريح لسانا، أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي وتوعية الأطفال بأهمية المحافظة على نظافة الأحياء.

تعزيز وعي الأطفال بأهمية النظافة

من جهتها، أوضحت المتطوعة في فريق «هايلا»، منى الطويل، أن النشاط وفّر للأطفال مساحة تفاعلية للتعرف على أهمية النظافة ودورها في تحسين الحياة اليومية، معربةً عن أملها في المشاركة بمزيد من الأنشطة التي تحقق هذا الهدف.

بدورها أشارت حسناء ددوش، من أهالي المنطقة، إلى أهمية المبادرة في تعريف الأطفال بالطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات ورميها في الحاويات المخصصة، معربة عن أملها في تكرار هذه الأنشطة لما لها من أثر في توعية الأطفال والأهالي.

بدورها، قالت الطفلة آلاء نجار إنها تعلمت خلال مشاركتها بالفعالية أهمية رمي النفايات في الحاويات، معربة عن رغبتها في المشاركة بأنشطة مماثلة تساعد الأطفال على تعلم المزيد عن النظافة.

وتسهم الأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية منذ الصغر، وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق والشوارع والمرافق العامة، باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أفراد المجتمع.

وكان المركز الثقافي في حي العزيزية بحلب قد نظّم في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري فعالية ثقافية وترفيهية للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تضمنت أنشطة تعليمية وترفيهية هدفت إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.