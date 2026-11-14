ورشة لجمعية “سورياد” ومفوضية اللاجئين لتبادل الخبرات ودعم المشاريع في سوريا

إسطنبول-سانا

في إطار تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال السوري وتبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع، عقدت جمعية رجال الأعمال السوريين “سورياد” (SURIAD)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، الورشة الثانية ضمن سلسلة “حوارات الأعمال”، بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين السوريين في مدينة إسطنبول.

وناقش المشاركون خلال الورشة، اليوم السبت، التي حملت عنوان “تبادل الخبرات الاقتصادية والدعم المتبادل بين رواد الأعمال السوريين”، واقع بيئة الأعمال، والتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، وسبل تعزيز التعاون والتشبيك بين رجال الأعمال، والاستفادة من التجارب المختلفة في تطوير المشاريع الاقتصادية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السوريين “سورياد” خالد الصواف، أن الجمعية تأسست عام 2019 بهدف توحيد رجال الأعمال السوريين في تركيا، وتقديم الدعم والمناصرة لهم في المجالات التجارية والقانونية، مشيراً إلى أن عمل الجمعية توسع خلال المرحلة الحالية ليشمل دعم الاستثمار في سوريا.

وأضاف الصواف أن الجمعية تعمل على نقل تجارب رجال الأعمال السوريين الذين خاضوا تجارب استثمارية داخل سوريا وخارجها، بهدف مساعدة المستثمرين على التعرف إلى التحديات والفرص المتاحة، واتخاذ قرارات مدروسة تسهم في نجاح مشاريعهم ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الصواف إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها جسراً للتواصل بين مختلف الجهات، من خلال نقل احتياجات مجتمع الأعمال والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة GMD للصناعات الطبية بدر الناطور، أن هذه اللقاءات تشكل مساحة مهمة لجمع رجال الأعمال السوريين وتبادل الخبرات والتجارب، لافتاً إلى أن عرض التحديات التي واجهها المستثمرون يتيح للآخرين الاستفادة من تلك الخبرات وتجنب الأخطاء.

وشدد الناطور على أهمية دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد السوري، موضحاً أن عودة الصناعيين السوريين في الخارج تتطلب توفير بيئة تشريعية وإجراءات داعمة تساعدهم على إعادة تأهيل منشآتهم، ومواكبة التطورات الصناعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وبيّن الناطور أن إقرار تشريعات داعمة خلال المرحلة المقبلة من شأنه الإسهام في استقرار المنشآت الصناعية وتشجيع المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن تطوير الصناعة يمثل خطوة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية في سوريا.

وتندرج سلسلة “حوارات الأعمال” في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين رواد الأعمال السوريين، وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة، بما يسهم في تطوير المشاريع الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد السوري.