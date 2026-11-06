وزير الاتصالات ‏لـ سانا: نعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة التقنية

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال التقنية في سوريا، من خلال إعداد أجندة وطنية تتضمن استراتيجيات وبرامج لدعم الشركات الناشئة، وتطوير البيئة التشريعية والتمويلية اللازمة لانطلاقها ونموها، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأوضح هيكل في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، أن بناء هذه المنظومة يأتي في إطار التوجهات الحكومية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي، الذي لا يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، بل يشمل أيضاً قطاعات التعليم والصحة والتجارة وغيرها من الخدمات التي تؤدي الشركات الناشئة دوراً أساسياً في تطويرها وتقديمها.

قانون خاص بالشركات الناشئة التقنية

كشف هيكل أن الوزارة تعمل على إعداد قانون خاص بالشركات الناشئة التقنية، بالتعاون مع وزارات المالية والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي، نظراً لارتباط أحكامه بعدة قطاعات، مبيناً أن القانون سيتضمن بنوداً وتسهيلات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات، ومساعدتها على الانطلاق والتوسع والنمو.

وأوضح أن هذه الشركات تسهم في تلبية احتياجات فعلية في السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة للمشكلات القائمة في مختلف القطاعات، ومن بينها خدمات التوصيل التي تشكل ما يعرف بـ “الميل الأخير”، أي إيصال المنتجات والخدمات إلى المستهلك النهائي، وهو ما يعد عاملاً أساسياً في تفعيل التجارة الإلكترونية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال مجموعة عمل متخصصة بالتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية تمثل عنصراً أساسياً في هذا المسار.

تيسير إجراءات تأسيس الشركات

أكد الوزير هيكل أهمية تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة ومساعدتها على النمو والتوسع، لافتاً إلى أن الاحتياجات القائمة في السوق السورية تتيح فرصاً لتأسيس شركات تقنية تنطلق من سوريا نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأعلنت منظمة “ستارت أب سوريا” لريادة الأعمال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة ‏المعلومات، يوم أمس الخميس، أسماء الفائزين بجوائز “ستارت أب سوريا 2026″، خلال حفل أقيم ‏في دمشق، لتكريم شخصيات وشركات ومؤسسات أسهمت في دعم منظومة ريادة الأعمال ‏وتعزيز نموها في سوريا، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي، المقام ‏هذا العام تحت شعار “رواد الأعمال يزدهرون هنا”.‏