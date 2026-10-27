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وفاة شاب وإصابة مسنّة جراء انفجار داخل منزل في سلمية بريف حماة

01 4 13 وفاة شاب وإصابة مسنّة جراء انفجار داخل منزل في سلمية بريف حماة
فرق الإطفاء والإسعاف في موقع الحادث-حماة-سانا

حماة-سانا

توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، وأصيبت امرأة مسنّة تبلغ 75 عاماً، جراء انفجار وقع داخل منزل في حي الجورة بمدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن مشفى سلمية الوطني استقبل المصابين، إلا أن الشاب فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة، فيما وُصفت حالة المرأة بالجيدة، وهي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

من جهته، بيّن مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في سلمية معتز العلي، أن فرق الإطفاء والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تبيّن وجود خزان مازوت وجرة غاز مشتعلة داخل المنزل، مشيراً إلى أن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة.

وأضاف العلي أن مدنيين أسعفوا المصابين إلى المشفى قبل وصول فرق الطوارئ.

01 2 18 scaled وفاة شاب وإصابة مسنّة جراء انفجار داخل منزل في سلمية بريف حماة
01 3 13 scaled وفاة شاب وإصابة مسنّة جراء انفجار داخل منزل في سلمية بريف حماة
01 1 20 scaled وفاة شاب وإصابة مسنّة جراء انفجار داخل منزل في سلمية بريف حماة
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