وفاة شخص وإصابة 19 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 19 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث، خلال الساعات الـ24 الماضية في عدد من المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، بوقوع 16 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 17، حيث ‏قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث، وأمّنت أماكن ‏وقوعها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ154 حريقاً في مختلف المحافظات، بينها 3 حرائق في الحقول والمحاصيل ‏الزراعية، و151 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية.‏

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها، فيما أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين، قُدمت لهما الإسعافات الأولية في ‏الموقع، واقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، إضافةً إلى ‏الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان شخصان توفيا وأصيب 19 آخرون أمس الأول، جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف ‏المحافظات السورية.‏