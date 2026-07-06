وفاة شخص وإصابة 19 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 19 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الـ24 الماضية في عدد من المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، بوقوع 16 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 17، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث، وأمّنت أماكن وقوعها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ154 حريقاً في مختلف المحافظات، بينها 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، و151 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها، فيما أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين، قُدمت لهما الإسعافات الأولية في الموقع، واقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، إضافةً إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان شخصان توفيا وأصيب 19 آخرون أمس الأول، جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.