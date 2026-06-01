نائب محافظ الحسكة: الإفراج عن 28 مقاتلة من “قسد” وارتفاع عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200

الحسكة-سانا

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أنه تم اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 28 مقاتلة من “قسد”، وذلك في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ29 من كانون الثاني، مشيراً إلى أن عدد المخلى سبيلهم تجاوز الـ 1200.

ونقلت مديرية إعلام الحسكة عن الهلالي قوله: إن الجهات الحكومية المختصة ملتزمة بإنهاء ملف كل الموقوفين ضمن الاتفاق، مع تأكيدنا لاعتبار هذا الملف إضافة إلى ملف النازحين والمهجرين، ملفات إنسانية غير تفاوضية.

وأوضح أنه في بعض الحالات الفردية يتأخر إخلاء سبيل البعض كون المخلى سبيله مطلوباً في قضايا أخرى مختلفة لا علاقة لها بالانتساب لـ “قسد”، حيث تتم معالجة ملفاتهم وفق المسارات القانونية.

ولفت نائب محافظ الحسكة إلى أن المنطقة ستشهد مزيداً من التسارع في عملية الدمج وبشكل إيجابي.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ29 من كانون الثاني الماضي الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.