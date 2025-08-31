رئيس برنامج أمن الطيران بالشرق الأوسط يشيد بإجراءات مطار دمشق

دمشق-سانا

أجرى رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد سعد الفوزان اليوم زيارة إلى مطار دمشق الدولي، اطّلع خلالها على الإجراءات الأمنية المطبقة والإمكانيات المتاحة في مركز التدريب والتأهيل التابع للخطوط الجوية السورية، وذلك برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري.

وأشاد الفوزان في تصريح لـ سانا، بمستوى الإجراءات الأمنية المتبعة في مطار دمشق الدولي وكفاءة العاملين في مختلف الأعمال الأمنية، وبالخدمات التي يقدمها مركز التدريب والتأهيل، والاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للطيران المدني السوري في تطبيق الإجراءات الدولية الخاصة بأمن وسلامة الطيران.

وأشار الفوزان إلى أنه خلال جولته في المطار والمركز ولقائه القائمين على الهيئة لاحظ حرصاً كبيراً على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في قطاع الطيران، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات والحفاظ على سلامة المسافرين.

وأكد التزام الهيئة العامة للطيران المدني السوري بمواصلة تطوير معايير الأمن والسلامة وتعزيز كفاءة كوادرها، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والخدمة للمسافرين، ولفت إلى أن سوريا الآن عضو في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وستسخر جميع الإمكانات والخبرات لدعم بناء القدرات السورية في مجال أمن الطيران.

والبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط هو برنامج تابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتحديداً لمكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز أمن الطيران في المنطقة من خلال تنسيق وتطوير القدرات في هذا المجال بين الدول الأعضاء.