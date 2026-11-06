وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ‏ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 15 آخرون جراء حوادث سير وحرائق في عدة مناطق من سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وبين الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة أن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير أسفرت عن حالتي وفاة، وإصابة 14مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ19 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ19 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدني، تم تقديم الإسعافات الأولية له، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكر الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب يوم أمس الأول 10 أشخاص جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.