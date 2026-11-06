وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ‏ساعة الماضية

‏ ‏دمشق-سانا

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توفي شخصان وأصيب 15 آخرون جراء حوادث سير وحرائق في عدة مناطق من ‏سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

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وبين الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة أن فرقه استجابت لـ 18 حادث ‏سير أسفرت عن حالتي وفاة، وإصابة 14مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم ‏إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ19 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ19 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب ‏والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه ‏الحرائق عن إصابة مدني، تم تقديم الإسعافات الأولية له، فيما اقتصرت باقي الأضرار ‏على الخسائر المادية.‏

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وذكر الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة.‏

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وأصيب يوم أمس الأول 10 أشخاص جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏