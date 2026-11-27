أثينا-سانا‏

حقق ميلان الإيطالي فوزاً ثميناً على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2، في ‏المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة ‏الدوري الأوروبي لكرة القدم.‏

وسجل أهداف ميلان كل من أوماري هوتشينسون في الدقيقة 56، وألفادجو سيسي في ‏الدقيقة 63، وكريستيان بوليسيك في الدقيقة 71، ودييغو موريرا في الدقيقة 95، فيما ‏سجل هدفي أولمبياكوس مايك مينيان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، وجواو ‏سيلفا في الدقيقة 49.‏

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد أولمبياكوس عند 10 ‏نقاط.‏