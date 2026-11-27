أثينا-سانا
حقق ميلان الإيطالي فوزاً ثميناً على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجل أهداف ميلان كل من أوماري هوتشينسون في الدقيقة 56، وألفادجو سيسي في الدقيقة 63، وكريستيان بوليسيك في الدقيقة 71، ودييغو موريرا في الدقيقة 95، فيما سجل هدفي أولمبياكوس مايك مينيان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، وجواو سيلفا في الدقيقة 49.
وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد أولمبياكوس عند 10 نقاط.