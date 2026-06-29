اتحاد الصحفيين يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي طاقم “الإخبارية السورية” في ريف درعا الغربي

دمشق-سانا

أدان اتحاد الصحفيين السوريين، استهداف طاقم قناة “الإخبارية السورية” بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تأديته واجبه المهني في تغطية التوغل العسكري الإسرائيلي في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وأكد الاتحاد في بيان نشره اليوم الإثنين عبر قناته على تلغرام، أن استهداف الصحفيين أثناء توثيقهم الانتهاكات بحق المدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولقرار مجلس الأمن رقم 2222، واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، معتبراً أن هذا الاستهداف يعكس محاولة ممنهجة لحجب الحقيقة ومنع نقل الوقائع إلى الرأي العام.

وشدد الاتحاد على أن هذه الاعتداءات لن تثني الإعلاميين السوريين عن أداء رسالتهم المهنية، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى إدانة هذا الاعتداء والعمل على محاسبة الاحتلال على استهدافه المتكرر للصحفيين.

وأعرب اتحاد الصحفيين السوريين عن تضامنه الكامل مع طاقم “الإخبارية السورية”، موجهاً التحية والتقدير لجميع الإعلاميين الذين يواصلون نقل الحقيقة رغم المخاطر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت يوم أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بأضرار مادية وبنزوح سكان من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.