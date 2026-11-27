دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للارتفاع، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو (1-3) درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، وحول المعدل في الجزيرة، نتيجة تأثر البلاد بتيارات جنوبية شرقية دافئة.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ، أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً، فيما يصبح ليلاً بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من احتمال حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية.
وتكون الرياح شمالية شرقية على الجزيرة والمناطق الشمالية، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا على المرتفعات الساحلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|11/23
|ريف دمشق-القلمون
|6/20
|القنيطرة
|11/21
|درعا
|12/24
|السويداء
|12/22
|حمص
|6/20
|حماة
|5/21
|اللاذقية
|13/23
|طرطوس
|14/14
|حلب
|5/18
|إدلب
|5/18
|دير الزور
|5/22
|الرقة
|6/21
|الحسكة
|4/19