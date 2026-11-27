دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للارتفاع، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو ‌‏(1-3) درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، وحول المعدل في الجزيرة، نتيجة ‏تأثر البلاد بتيارات جنوبية شرقية دافئة.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ، أن الطقس خلال النهار يكون بين ‏الصحو والغائم جزئياً، فيما يصبح ليلاً بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات ‏الجبلية، ويحذر من احتمال حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية.‏

وتكون الرياح شمالية شرقية على الجزيرة والمناطق الشمالية، وشرقية إلى جنوبية ‏شرقية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها ‌‏45 كم/سا على المرتفعات الساحلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: