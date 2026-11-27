سيدني-سانا
فرضت أستراليا اليوم الجمعة، عقوبات بموجب قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على شخصين تشتبه في تورطهما بتنفيذ هجومين استهدفا مطعماً في سيدني وكنيساً في ملبورن عام 2024 بتوجيه من إيران.
ونقلت صحيفة “أستراليا تايمز” عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قولها في بيان: إن المدعوين زهير حسيب وكاظم حمد استخدما شبكة من الوكلاء لتنفيذ الهجومين، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تقييد وصولهما إلى الأموال وعرقلة قدرتهما على التجنيد والتخطيط وتنفيذ هجمات جديدة.
وأضافت وونغ أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ هجمات ضد الأستراليين ومصالح البلاد.
يشار إلى أن منظمة الأمن والمخابرات الأسترالية أعلنت في تقييمها السنوي للتهديدات الصادر في حزيران الماضي، إجراء تحقيقات بشأن شخصين يشتبه في ارتباطهما بإيران، وكشفت عن تفاصيل أنشطتهما، دون الإفصاح عن هويتيهما.
وكانت أستراليا اتهمت إيران في آب 2025 بالوقوف وراء الهجومين وأمرت السفير الإيراني بمغادرة أراضيها، في خطوة شكلت أول عملية طرد لسفير أجنبي من البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، كما علّقت عمليات سفارتها في طهران وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.