سيدني-سانا ‏

فرضت أستراليا اليوم الجمعة، عقوبات بموجب قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على شخصين ‏تشتبه في تورطهما بتنفيذ هجومين استهدفا مطعماً في سيدني وكنيساً في ملبورن عام 2024 ‏بتوجيه من إيران.‏

ونقلت صحيفة “أستراليا تايمز” عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قولها في بيان: إن ‏المدعوين زهير حسيب وكاظم حمد استخدما شبكة من الوكلاء لتنفيذ الهجومين، مشيرة إلى أن ‏العقوبات الجديدة تهدف إلى تقييد وصولهما إلى الأموال وعرقلة قدرتهما على التجنيد والتخطيط ‏وتنفيذ هجمات جديدة.‏

وأضافت وونغ أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ ‏هجمات ضد الأستراليين ومصالح البلاد.‏

يشار إلى أن منظمة الأمن والمخابرات الأسترالية أعلنت في تقييمها السنوي للتهديدات الصادر في ‏حزيران الماضي، إجراء تحقيقات بشأن شخصين يشتبه في ارتباطهما بإيران، وكشفت عن ‏تفاصيل أنشطتهما، دون الإفصاح عن هويتيهما.‏

وكانت أستراليا اتهمت إيران في آب 2025 بالوقوف وراء الهجومين وأمرت السفير الإيراني ‏بمغادرة أراضيها، في خطوة شكلت أول عملية طرد لسفير أجنبي من البلاد منذ الحرب العالمية ‏الثانية، كما علّقت عمليات سفارتها في طهران وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة ‏المنظمات الإرهابية.‏