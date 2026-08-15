منظمتان حقوقيتان لـ سانا: محاكمات رموز النظام البائد تؤسس لمسار العدالة الانتقالية في سوريا

دمشق-سانا

أكدت منظمتان حقوقيتان أن المحاكمات الجارية لرموز النظام البائد تشكل تحولاً مفصلياً لمسار ‏العدالة الانتقالية في سوريا، وخطوة أساسية نحو ترسيخ مسار قضائي وطني لمحاسبة المسؤولين عن ‏الانتهاكات الجسيمة، بما يعزز حقوق الضحايا ويكرّس مبدأ سيادة القانون.‏

وأوضحت المنظمتان في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن هذا المسار القضائي ينقل ملفات التوثيق ‏الحقوقي إلى المحاكم الوطنية، بما يضمن حقوق الضحايا في الإنصاف، ويرسخ مبدأ المحاسبة ‏وضمان عدم الإفلات من العقاب.‏

إسقاط أي حصانة أمام المساءلة

وأوضح المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار المحامي سامر الضيعي أن المحاكمات ‏الجارية لرموز النظام البائد تمثل تحولاً مفصلياً في مسار العدالة، ورسالة واضحة بإسقاط أي ‏حصانة أمام المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.‏

وبيّن الضيعي أن أهمية المحاكمات تكمن في نقل الملفات والتوثيقات الحقوقية إلى القضاء الوطني، ‏وتمكين الضحايا والشهود من المطالبة بحقوقهم أمام مؤسسات بلدهم.‏

الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة

وشدد المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار على ضرورة توسيع هذا المسار منهجياً ‏ليشمل صناع القرار والقيادات المسؤولة عن منظومة القمع، مع الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة ‏العادلة وحقوق الدفاع واستقلال القضاء.‏

ولفت الضيعي إلى أن هذه الخطوات تمثل ركيزة لمسار وطني متكامل يعزز الاستقرار المؤسسي، ‏ويضمن حقوق المتضررين وجبر الضرر، مشدداً على أن سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين وفق ‏الأطر القضائية العادلة من شأنها ترسيخ الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة.‏

بناء الدولة وسيادة القانون يبدأان بالمحاسبة

أكد مدير شبكة “راصد سوريا” المجتمعية في وحدة دعم الاستقرار، المختص في القانون الجنائي ‏الدولي وحقوق الإنسان المعتصم بالله الكيلاني، أن هذه المحاكمات أدت دوراً محورياً في مسار ‏العدالة الانتقالية في سوريا، إذ نقلت حق الضحايا في الإنصاف من مجرد مطلب أخلاقي إلى مسار ‏قانوني عملي، وأثبتت أن بناء الدولة وسيادة القانون يبدأان بالمحاسبة لا بالانتقام.‏

وأوضح الكيلاني أن هذه المحاكمات لا تشكل مساراً منفصلاً، بل يجب أن تكتمل بالتوازي مع كشف ‏الحقيقة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، والإصلاح المؤسسي لضمان عدم تكرار الانتهاكات.‏

وبيّن الكيلاني أن التحقيقات وجمع الوثائق والشهادات ساعدت على تجاوز الاقتصار على المنفذين ‏المباشرين، والوصول إلى فهم أوسع لسلسلة القيادة والمسؤولية الجنائية الفردية، بما يشمل من أمر ‏أو حرّض أو ساعد، فضلاً عن القادة الذين علموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالجرائم ولم يمنعوها، ‏مرسخةً مبدأ أن المسؤولية شخصية وليست جماعية أو قائمة على الانتماء.‏

توصيف الجرائم ضمن سياقها الممنهج

وأشار مدير شبكة “راصد سوريا” إلى أن المحاكمات أسهمت في توصيف جرائم القتل والتعذيب ‏والإخفاء القسري والتهجير ضمن سياقها الممنهج، ما يتيح بحث تكييفها كجرائم حرب أو جرائم ضد ‏الإنسانية وفق معايير القانون الدولي.‏

وشدد الكيلاني على أهمية حماية الشهود والناجين وتقييم المخاطر وتوفير الدعم النفسي والقانوني ‏مع ضمان حقوق الدفاع، لافتاً إلى أن علانية الجلسات ونشر الأحكام المعللة وأرشفة الأدلة تسهم في ‏إنشاء سجل عام يحمي الحقيقة للأجيال القادمة، ويرسخ عدم الإفلات من العقاب.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قضت يوم الثلاثاء الماضي بإعدام رأس النظام البائد ‏بشار الأسد، والمجرم عاطف نجيب وبقية المجرمين الفارين، وهم: ماهر حافظ الأسد وفهد جاسم ‏الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي وقصي إبراهيم ميهوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس ‏العيسمي.‏