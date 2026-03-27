243 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق، 243 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية على الأسواق والفعاليات التجارية بمختلف مناطق المحافظة، في الفترة من الـ 17 حتى الـ 24 من آذار الجاري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الجولات شملت زيارة 606 فعاليات تجارية و39 معملاً، ضمن خطة مستمرة لمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من التزام الفعاليات بتوفير المواد الأساسية للمواطنين وفق الأسعار المحددة.

وأكد أن المديرية تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث تمت خلال الأسبوع الماضي معالجة 10 شكاوى، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تموينية.

وبلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة خلال عطلة عيد الفطر 82 ضبطاً، وذلك خلال الجولات الرقابية على الأسواق، والفعاليات التجارية في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك