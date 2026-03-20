وزارة الطاقة تعيد تشغيل مجموعة توليد بقدرة 100ميغا واط في محطة محردة بعد توقف 10 سنوات

حماة-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الجمعة، إعادة تشغيل مجموعة توليد كهربائية في محطة محردة الحرارية بمحافظة حماة، بقدرة 100 ميغا واط، بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، وذلك عقب إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل على أيدي الكوادر الوطنية.

وتابع وزير الطاقة محمد البشير، خلال جولة ميدانية للمحطة في أول أيام عيد الفطر المبارك، عملية إقلاع المجموعة وإعادة تشغيلها، وأكد أن هذه الخطوة تعزز القدرة الإنتاجية وتحسن استقرار التغذية الكهربائية، لافتاً إلى استمرار خطة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بالاعتماد على الخبرات السورية.

وهنّأ الوزير البشير العاملين المناوبين بحلول عيد الفطر السعيد، مثمناً دورهم في أداء مهامهم، والجهود التي قدمتها الفرق الفنية التي أنجزت عملية إعادة الإقلاع رغم التحديات.

وتُعد محطة محردة الحرارية من محطات التوليد المهمة في المنطقة الوسطى، ويأتي تشغيل مجموعة التوليد فيها ضمن خطة وزارة الطاقة لإعادة تأهيل مجموعات التوليد المتوقفة، ورفع جاهزية المنظومة الكهربائية بالاعتماد على الخبرات السورية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك