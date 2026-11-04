إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية

محافظات-سانا ‏

أصيب 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات. ‏

وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بوقوع 16 حادث سير ‏أسفرت عن إصابة 16 مدنياً قدّمت فِرَقه الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي ‏لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها.‏

‏ الاستجابة لـ 31 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 31 حريقاً في عموم سوريا شملت منازل ومحال ‏تجارية وأعشاباً وأشجاراً وقمامة وأسلاكاً كهربائية، وأسفرت عن إصابة شخصين، ‏فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.‏

وأخمدت الفرق هذه الحرائق وبردّت مواقعها، كما قدمت الإسعافات الأولية ‏للمصابَين.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ‏ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

وكان عشرة ‏أشخاص أصيبوا أمس الأول جراء ‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق ‏الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎