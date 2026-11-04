إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية

محافظات-سانا
أصيب 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات.
وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بوقوع 16 حادث سير أسفرت عن إصابة 16 مدنياً قدّمت فِرَقه الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها.
الاستجابة لـ 31 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 31 حريقاً في عموم سوريا شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً وقمامة وأسلاكاً كهربائية، وأسفرت عن إصابة شخصين، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
وأخمدت الفرق هذه الحرائق وبردّت مواقعها، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابَين.
وجدد الدفاع المدني دعوته إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان عشرة أشخاص أصيبوا أمس الأول جراء وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.