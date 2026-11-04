الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية

IMG 20261104 103528 783 إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
عناصر الدفاع المدني- سانا

محافظات-سانا ‏

أصيب 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات. ‏

وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بوقوع 16 حادث سير ‏أسفرت عن إصابة 16 مدنياً قدّمت فِرَقه الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي ‏لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها.‏

‏ الاستجابة لـ 31 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 31 حريقاً في عموم سوريا شملت منازل ومحال ‏تجارية وأعشاباً وأشجاراً وقمامة وأسلاكاً كهربائية، وأسفرت عن إصابة شخصين، ‏فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.‏

وأخمدت الفرق هذه الحرائق وبردّت مواقعها، كما قدمت الإسعافات الأولية ‏للمصابَين.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ‏ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

وكان عشرة ‏أشخاص أصيبوا أمس الأول جراء ‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق ‏الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

IMG 20261104 103522 421 إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
IMG 20261104 103522 877 إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
IMG 20261104 103528 127 إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
IMG 20261104 103528 665 إصابة 18 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
وفاة طفل إثر سقوطه في حفرة قديمة للصرف الصحي بريف حمص
الموارد المائية بالرقة تواصل تأهيل مشاريع الري لضمان استقرار الموسم الزراعي
توصيات بتعزيز القدرات الوطنية في ختام ورشة الأعمال المتعلقة بالألغام بدمشق
مرور حماة: إغلاق مؤقت لدوار الأوقاف وتحويل حركة السير إلى مسارات بديلة
انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2026
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار