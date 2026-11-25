دمشق-سانا‏

أكدت وزارة الداخلية أن التكامل المؤسسي بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية يُشكّل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة ‌‏القانون، وتحقيق الردع العام والخاص، والحد من انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات بما يسهم في صون أمن المجتمع ‌‏واستقراره، والحفاظ على سلامة أبنائه ومستقبل أجياله‌‏ مثمنة الأحكام القضائية الرادعة الصادرة أمس بحق عدد من المدانين ‏بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة ‏وترويجها‏.‏

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في منشور على تلغرام: “تُثمّن الوزارة الأحكام القضائية الرادعة الصادرة عن ‌‏القضاء المختص بحق عدد من المدانين بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة ‏وترويجها، وتُشيد بدور وزارة العدل والسلطة ‌‏القضائية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة”‌‌‎.‎

وأضاف البابا: “تأتي هذه الأحكام تتويجاً للعمل الميداني والتحقيقي المتواصل الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة ‌‏الشبكات ‏الإجرامية وتفكيكها، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء وفق الأصول القانونية”‌‎.‎

ولفت البابا إلى “أنه انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والقانونية، تجدّد وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة المخدرات التزامها ‌‏بمواصلة عملياتها النوعية بكل حزم لتجفيف منابع هذه الآفة وترويجها، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن ‌‏المواطنين وسلامتهم، وتقديمه إلى العدالة دون تهاون”‌‎.‎

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت أمس أحكاماً بالإعدام بحق عدد من المتهمين، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق ‌‏بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها وتهريبها، كما أعلنت عدلية حماة أن محكمة الجنايات أصدرت حكم الإعدام بحق أحد ‌‏المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بحق تاجر مخدرات، وذلك بعد استكمال الإجراءات ‌‏القضائية والقانونية، إثر ثبوت تكرار ارتكابه الجريمة.‏

وتأتي هذه الأحكام في إطار تطبيق الأحكام القضائية بحق المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة، ومواجهة تداعيات ‌‏انتشارها خلال حكم النظام البائد، وملاحقة الجرائم المرتبطة بها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون، بما يسهم في حماية ‌‏المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة ومخاطرها على صحة الأفراد وسلامة المجتمع.‏