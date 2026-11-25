دمشق-سانا
أكدت وزارة الداخلية أن التكامل المؤسسي بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية يُشكّل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الردع العام والخاص، والحد من انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات بما يسهم في صون أمن المجتمع واستقراره، والحفاظ على سلامة أبنائه ومستقبل أجياله مثمنة الأحكام القضائية الرادعة الصادرة أمس بحق عدد من المدانين بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في منشور على تلغرام: “تُثمّن الوزارة الأحكام القضائية الرادعة الصادرة عن القضاء المختص بحق عدد من المدانين بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتُشيد بدور وزارة العدل والسلطة القضائية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة”.
وأضاف البابا: “تأتي هذه الأحكام تتويجاً للعمل الميداني والتحقيقي المتواصل الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء وفق الأصول القانونية”.
ولفت البابا إلى “أنه انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والقانونية، تجدّد وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة المخدرات التزامها بمواصلة عملياتها النوعية بكل حزم لتجفيف منابع هذه الآفة وترويجها، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين وسلامتهم، وتقديمه إلى العدالة دون تهاون”.
وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت أمس أحكاماً بالإعدام بحق عدد من المتهمين، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها وتهريبها، كما أعلنت عدلية حماة أن محكمة الجنايات أصدرت حكم الإعدام بحق أحد المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بحق تاجر مخدرات، وذلك بعد استكمال الإجراءات القضائية والقانونية، إثر ثبوت تكرار ارتكابه الجريمة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تطبيق الأحكام القضائية بحق المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة، ومواجهة تداعيات انتشارها خلال حكم النظام البائد، وملاحقة الجرائم المرتبطة بها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة ومخاطرها على صحة الأفراد وسلامة المجتمع.