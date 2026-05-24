الهلالي: إجراء الانتخابات في الحسكة يعزّز الاندماج الوطني ويمهّد لمرحلة استقرار جديدة

الحسكة-سانا

أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن إتمام الاستحقاق الانتخابي البرلماني في المحافظة يشكّل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز عملية الاندماج الوطني، وإعادة الحيوية للمؤسسات الرسمية والدستورية في المحافظة.

وأوضح الهلالي في بيان اليوم الأحد، أن هذا الاستحقاق يثبت أن طريق نيل الحقوق المشروعة وترسيخ قيم الشراكة والمواطنة يمر حكماً عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة الشرعية، بوصفها الضامن الجامع لكل السوريين.

وأشار إلى أن أبناء الحسكة أثبتوا بوعيهم وحرصهم قدرتهم على تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية التي فرضتها السنوات الماضية، والانتقال بالمحافظة إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتنمية والعمل السياسي المسؤول.

وهنّأ الهلالي أهالي المحافظة بهذا الإنجاز الوطني، مثمّناً جهود الحكومة السورية في إنجاح هذا المسار وتوسيع رقعة المشاركة السياسية، لتبقى الحسكة قلب سوريا النابض بالتنوع والخير، وصورة أصيلة عن وطن يتسع لجميع أبنائه.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت ‏ في وقت سابق اليوم، أسماء الفائزين بعضوية المجلس عن دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين عرب في محافظة حلب، ‏وذلك عقب عملية اقتراع جرت صباح اليوم الأحد، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.