عدلية الرقة تفعّل التبليغ الإلكتروني لتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات ‏القضائية

الرقة-سانا
فعّلت عدلية الرقة نظام التبليغ الإلكتروني عبر قسم مختص، في إطار جهود وزارة العدل لتطوير العمل القضائي ومواكبة التحول الرقمي، وتسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.
وأوضح المحامي العام في الرقة، أيمن العثمان، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن تفعيل نظام التبليغ الإلكتروني يمثل خطوة نحو تحديث العمل القضائي وتعزيز سرعته وكفاءته، مشيراً إلى أن اعتماده يسهم في الحد من تأخير التبليغات التقليدية، وتسريع البت في الدعاوى، وتخفيف الأعباء الإدارية والنفقات عن المحاكم.
من جانبه، أكد المحامي محمد سيف الدين، عضو فرع نقابة المحامين بالرقة، أن نظام التبليغ الإلكتروني يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات والملفات، ولا سيما في ظل الضغط الذي تشهده العدلية مع استئناف الخدمات القضائية في المحافظة.
ويستند نظام التبليغ الإلكتروني إلى الربط بين وزارتي العدل والاتصالات وتقانة المعلومات، لإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى المعنيين، تتضمن بيانات التبليغ ورقم الدعوى وتاريخها.