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عدلية الرقة تفعّل التبليغ الإلكتروني لتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات ‏القضائية

IMG 0983 عدلية الرقة تفعّل التبليغ الإلكتروني لتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات ‏القضائية
عدلية الرقة-الرقة 3-11-2026-سانا

الرقة-سانا ‏

فعّلت عدلية الرقة نظام التبليغ الإلكتروني عبر قسم مختص، في إطار جهود ‏وزارة العدل لتطوير العمل القضائي ومواكبة التحول الرقمي، وتسريع ‏الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.‏

وأوضح المحامي العام في الرقة، أيمن العثمان، في تصريح لمراسل سانا ‏اليوم الثلاثاء، أن تفعيل نظام التبليغ الإلكتروني يمثل خطوة نحو تحديث ‏العمل القضائي وتعزيز سرعته وكفاءته، مشيراً إلى أن اعتماده يسهم في ‏الحد من تأخير التبليغات التقليدية، وتسريع البت في الدعاوى، وتخفيف ‏الأعباء الإدارية والنفقات عن المحاكم.‏

من جانبه، أكد المحامي محمد سيف الدين، عضو فرع نقابة المحامين ‏بالرقة، أن نظام التبليغ الإلكتروني يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف ‏الأعباء عن المتقاضين، واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات والملفات، ‏ولا سيما في ظل الضغط الذي تشهده العدلية مع استئناف الخدمات القضائية ‏في المحافظة.‏

ويستند نظام التبليغ الإلكتروني إلى الربط بين وزارتي العدل والاتصالات ‏وتقانة المعلومات، لإرسال رسائل نصية قصيرة (‏SMS‏) إلى المعنيين، ‏تتضمن بيانات التبليغ ورقم الدعوى وتاريخها.‏

IMG 0970 عدلية الرقة تفعّل التبليغ الإلكتروني لتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات ‏القضائية
IMG 0982 عدلية الرقة تفعّل التبليغ الإلكتروني لتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات ‏القضائية
IMG 0984 عدلية الرقة تفعّل التبليغ الإلكتروني لتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات ‏القضائية
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