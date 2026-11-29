دمشق-سانا‏

أكد نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، أن المهندس السوري كان ‏شريكاً أساسياً في صناعة النصر خلال معركة ردع العدوان، مشدداً على ‏أن المرحلة الراهنة تشهد انتقال الكوادر الهندسية من ميدان العمل الدفاعي ‏إلى معركة البناء وإعادة الإعمار وتنمية سوريا الجديدة.‏

وأوضح حاج علي لـ سانا اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية ‏لمعركة ردع العدوان والتحرير، أن المعركة لم تكن مجرد مواجهة ‏عسكرية، بل كانت معركة عقول وإرادة، جسّدت ما تحلّى به المهندس ‏السوري من بذل وعطاء، حين وقف في قلب الميدان إلى جانب رفاق ‏دربه، وحوّل ظروف الحصار إلى مساحة للإبداع والابتكار، مثبتاً أن ‏العلم حين يقترن بعدالة القضية يصبح قوة في مواجهة التحديات. ‏

أدوار هندسية في تطوير القدرات الميدانية

بين حاج علي أن حضور المهندس تجلّى في مختلف المفاصل الميدانية ‏والخدمية، بدءاً من الورش الصغيرة في ريف إدلب والمختبرات وصولاً ‏إلى تطوير المنظومات التقنية المتقدمة، مستعرضاً الأدوار الحيوية التي ‏اضطلعت بها الاختصاصات الهندسية المختلفة.‏

ولفت إلى أن مهندسي الميكانيك والإنتاج نجحوا في تحويل الورش ‏المتواضعة إلى منشآت للتصنيع العسكري، وتأهيل الآليات وتصميم ‏التحصينات، بينما أحدث مهندسو الطيران والإلكترونيات والاتصالات، ‏تحولاً استراتيجياً عبر تطوير الطائرات المسيّرة الخاصة بالاستطلاع ‏والاستهداف الدقيق، وبناء شبكات اتصال لاسلكية مشفّرة أمّنت التنسيق ‏بين الجبهات.‏

إسهامات في الخدمات الطبية والطاقة

على الصعيدين الميداني والخدمي، أشار نقيب المهندسين إلى جهود ‏مهندسي المدني والجيولوجيا والمساحة في شق الأنفاق وتشييد ‏المستودعات المحصّنة لمواجهة التفوق الجوي، منوّهاً في الوقت ذاته ‏بالدور الإنساني للمهندسين الطبيين والكيميائيين في تشغيل المشافي ‏الميدانية، وتأمين الأكسجين الطبي وتعقيم المياه، إضافة إلى جهود ‏مهندسي الكهرباء في إعادة تأهيل المحطات المتوقفة ومدّ شبكات الطاقة ‏البديلة لخدمة الأهالي في المدن والمخيمات.‏

ووجّه حاج علي تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء من المهندسين الذين ‏ارتقوا في مواقع العمل والجبهات، كما حيّا صمود المهندسين المعتقلين ‏الذين رفضوا تسخير خبراتهم العلمية لخدمة الظلم والفساد. ‏

وكانت معركة ردع العدوان انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين ‏الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه ‏بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة فاصلة في مسار الثورة ‏السورية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.‏