دمشق-سانا
أكد نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، أن المهندس السوري كان شريكاً أساسياً في صناعة النصر خلال معركة ردع العدوان، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تشهد انتقال الكوادر الهندسية من ميدان العمل الدفاعي إلى معركة البناء وإعادة الإعمار وتنمية سوريا الجديدة.
وأوضح حاج علي لـ سانا اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمعركة ردع العدوان والتحرير، أن المعركة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت معركة عقول وإرادة، جسّدت ما تحلّى به المهندس السوري من بذل وعطاء، حين وقف في قلب الميدان إلى جانب رفاق دربه، وحوّل ظروف الحصار إلى مساحة للإبداع والابتكار، مثبتاً أن العلم حين يقترن بعدالة القضية يصبح قوة في مواجهة التحديات.
أدوار هندسية في تطوير القدرات الميدانية
بين حاج علي أن حضور المهندس تجلّى في مختلف المفاصل الميدانية والخدمية، بدءاً من الورش الصغيرة في ريف إدلب والمختبرات وصولاً إلى تطوير المنظومات التقنية المتقدمة، مستعرضاً الأدوار الحيوية التي اضطلعت بها الاختصاصات الهندسية المختلفة.
ولفت إلى أن مهندسي الميكانيك والإنتاج نجحوا في تحويل الورش المتواضعة إلى منشآت للتصنيع العسكري، وتأهيل الآليات وتصميم التحصينات، بينما أحدث مهندسو الطيران والإلكترونيات والاتصالات، تحولاً استراتيجياً عبر تطوير الطائرات المسيّرة الخاصة بالاستطلاع والاستهداف الدقيق، وبناء شبكات اتصال لاسلكية مشفّرة أمّنت التنسيق بين الجبهات.
إسهامات في الخدمات الطبية والطاقة
على الصعيدين الميداني والخدمي، أشار نقيب المهندسين إلى جهود مهندسي المدني والجيولوجيا والمساحة في شق الأنفاق وتشييد المستودعات المحصّنة لمواجهة التفوق الجوي، منوّهاً في الوقت ذاته بالدور الإنساني للمهندسين الطبيين والكيميائيين في تشغيل المشافي الميدانية، وتأمين الأكسجين الطبي وتعقيم المياه، إضافة إلى جهود مهندسي الكهرباء في إعادة تأهيل المحطات المتوقفة ومدّ شبكات الطاقة البديلة لخدمة الأهالي في المدن والمخيمات.
ووجّه حاج علي تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء من المهندسين الذين ارتقوا في مواقع العمل والجبهات، كما حيّا صمود المهندسين المعتقلين الذين رفضوا تسخير خبراتهم العلمية لخدمة الظلم والفساد.
وكانت معركة ردع العدوان انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة فاصلة في مسار الثورة السورية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.