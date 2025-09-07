مدير تربية حلب لـ سانا: صرف مستحقات مجمعات الشمال التربوية خلال هذا الأسبوع

حلب-سانا

أكد مدير التربية والتعليم في محافظة حلب، أنس قاسم، أن المستحقات المالية للعاملين في مجمعات الشمال التربوية سيتم صرفها خلال هذا الأسبوع.

وأوضح قاسم في تصريح لـ سانا اليوم، أنه يتم حالياً فرز الأضابير تمهيداً لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، تمهيداً لاستكمال إجراءات التثبيت وفق الأصول والأنظمة المعتمدة، مشيراً إلى أن العمل على هذا الملف سينجز مع نهاية الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بوضع الكوادر التعليمية، شدّد قاسم على أنه لن يتم فصل أي معلم، وجميع الكوادر لاتزال قائمة على رأس عملها، مشيراً إلى أن عملية الدمج التربوي لا تزال مستمرة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيما يخص معلمي العقود، أشار قاسم إلى أن المديرية سترفع مقترحاً إلى الوزارة يتضمّن الحاجة الفعلية لتثبيتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، داعياً الكوادر التربوية إلى متابعة المعرفات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والصفحات المزورة.

وكان العاملون في مجمعات الشمال التربوية في ريف حلب الشمالي، طالبوا خلال وقفة احتجاجية في ساحة سعد الله الجابري اليوم، بصرف الرواتب المتأخرة وتوضيح أوضاعهم الوظيفية.

