الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني
بحث
بحث
sana-logo-mobile

فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني

IMG 0866 فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني
فرق القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع-الرقة-سانا

الرقةسانا‏
‏ ‏
عثرت فرق القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع، بعد ستة أيام من عمليات ‏البحث، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والخدمات الفنية، على جثة ‏أحد الشخصين المفقودين جراء السيول التي شهدتها مدينة الطبقة بريف ‏الرقة، فيما تتواصل الجهود للعثور على المفقود الثاني.‏

وأوضح مدير منطقة الطبقة محمود الشيخ، لـ سانا اليوم الإثنين، أن عمليات ‏البحث والإنقاذ انطلقت فور انهيار جسر السلماني مساء الأربعاء الماضي، ‏حيث توجهت الفرق المختصة إلى الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ ‏والبحث عن المفقودين، وأسفرت الجهود المتواصلة عن العثور على جثة ‏أحدهما بعد ستة أيام من البحث.‏

dji fly 20261102 40816 م 0917 1793628143961 photo فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني

‏ وبيّن، أن السيول أدت إلى فقدان شخصين، إضافة إلى وفاة شخص آخر ‏بحادث على الطريق العام، مشيراً إلى أن إدارة المنطقة قدمت التسهيلات ‏اللازمة للفرق المشاركة، لضمان استمرار عمليات البحث وتوفير متطلباتها.‏

IMG 0880 فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني

من جهته، أشار قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالرقة ‏عبد الجواد عبد الكريم، في تصريح مماثل، إلى أن الفرق تواصل البحث عن ‏المفقود الثاني في المسطح المائي لبحيرة الطبقة، رغم الصعوبات الناجمة ‏عن ضعف الرؤية تحت الماء، وتراكم الترسبات الطينية والصخرية، ‏وانتشار الأعشاب المائية.‏

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إلى جانب مناطق في ريفي ‏حمص ‏وحماة وحلب، خلال الأيام الماضية، هطولات مطرية رعدية ‏مصحوبة برياح قوية، ‏تسببت بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، ‏وانقطاع عدد من الطرقات.‏

dji fly 20261102 40630 م 0914 1793628146130 photo فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني
IMG 0854 فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني
بعد سنوات من الإهمال.. مبادرة مجتمعية لإعادة الألق للمواقع الأثرية في الرقة
القائد الشرع يلتقي مع عدد من الصناعيين السوريين بقصر الشعب في دمشق
وزارة الاتصالات تطلق مساراً لتطوير البريد السوري وتحويله إلى منصة حديثة للخدمات
البدء بتأهيل الخط الكهربائي لمحطة ضخ أفاميا في حماة
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ ريف دمشق يبحثان تعزيز التخطيط التشاركي وتنظيم عمل الجمعيات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار