فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني

الرقةسانا‏

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عثرت فرق القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع، بعد ستة أيام من عمليات ‏البحث، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والخدمات الفنية، على جثة ‏أحد الشخصين المفقودين جراء السيول التي شهدتها مدينة الطبقة بريف ‏الرقة، فيما تتواصل الجهود للعثور على المفقود الثاني.‏

وأوضح مدير منطقة الطبقة محمود الشيخ، لـ سانا اليوم الإثنين، أن عمليات ‏البحث والإنقاذ انطلقت فور انهيار جسر السلماني مساء الأربعاء الماضي، ‏حيث توجهت الفرق المختصة إلى الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ ‏والبحث عن المفقودين، وأسفرت الجهود المتواصلة عن العثور على جثة ‏أحدهما بعد ستة أيام من البحث.‏

‏ وبيّن، أن السيول أدت إلى فقدان شخصين، إضافة إلى وفاة شخص آخر ‏بحادث على الطريق العام، مشيراً إلى أن إدارة المنطقة قدمت التسهيلات ‏اللازمة للفرق المشاركة، لضمان استمرار عمليات البحث وتوفير متطلباتها.‏

من جهته، أشار قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالرقة ‏عبد الجواد عبد الكريم، في تصريح مماثل، إلى أن الفرق تواصل البحث عن ‏المفقود الثاني في المسطح المائي لبحيرة الطبقة، رغم الصعوبات الناجمة ‏عن ضعف الرؤية تحت الماء، وتراكم الترسبات الطينية والصخرية، ‏وانتشار الأعشاب المائية.‏

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إلى جانب مناطق في ريفي ‏حمص ‏وحماة وحلب، خلال الأيام الماضية، هطولات مطرية رعدية ‏مصحوبة برياح قوية، ‏تسببت بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، ‏وانقطاع عدد من الطرقات.‏