فرق البحث والإنقاذ تنتشل جثة أحد مفقودي سيول الطبقة وتواصل البحث ‏عن الثاني

الرقةسانا
عثرت فرق القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع، بعد ستة أيام من عمليات البحث، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والخدمات الفنية، على جثة أحد الشخصين المفقودين جراء السيول التي شهدتها مدينة الطبقة بريف الرقة، فيما تتواصل الجهود للعثور على المفقود الثاني.
وأوضح مدير منطقة الطبقة محمود الشيخ، لـ سانا اليوم الإثنين، أن عمليات البحث والإنقاذ انطلقت فور انهيار جسر السلماني مساء الأربعاء الماضي، حيث توجهت الفرق المختصة إلى الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، وأسفرت الجهود المتواصلة عن العثور على جثة أحدهما بعد ستة أيام من البحث.
وبيّن، أن السيول أدت إلى فقدان شخصين، إضافة إلى وفاة شخص آخر بحادث على الطريق العام، مشيراً إلى أن إدارة المنطقة قدمت التسهيلات اللازمة للفرق المشاركة، لضمان استمرار عمليات البحث وتوفير متطلباتها.
من جهته، أشار قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالرقة عبد الجواد عبد الكريم، في تصريح مماثل، إلى أن الفرق تواصل البحث عن المفقود الثاني في المسطح المائي لبحيرة الطبقة، رغم الصعوبات الناجمة عن ضعف الرؤية تحت الماء، وتراكم الترسبات الطينية والصخرية، وانتشار الأعشاب المائية.
وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إلى جانب مناطق في ريفي حمص وحماة وحلب، خلال الأيام الماضية، هطولات مطرية رعدية مصحوبة برياح قوية، تسببت بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، وانقطاع عدد من الطرقات.