بمشاركة 90 حافظاً.. اختتام الملتقى الثاني لمنتخب سوريا للقرآن الكريم بدمشق

دمشق-سانا

اختُتمت مساء أمس الأحد بدمشق فعاليات الملتقى الثاني لمنتخب سوريا للقرآن الكريم، الذي نظمته إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف، بمشاركة 90 حافظًا وحافظة من مختلف المحافظات.

وأوضح عبد القادر العثمان، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الملتقى تضمن 80 اختباراً تقييمياً وفق معايير تحاكي المسابقات الدولية، إضافة إلى 7 لقاءات علمية وإثرائية و8 لقاءات عامة، وورشتين إداريتين هدفتا إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة التنظيم.

وبيّن أن الملتقى يأتي ضمن مشروع وطني لإعداد نخبة متميزة من حفظة القرآن الكريم، وفق منهجية علمية دقيقة تسهم في تعزيز حضور المنتخب في المحافل الدولية.

توزع المشاركين في المسابقات

بدوره، لفت رئيس قسم المسابقات القرآنية والترشيحات في وزارة الأوقاف براء علي، إلى أن المشاركين في قسم الذكور توزّعوا على أربعة فرق علمية وفق التدرج العمري والتخصصي، بواقع 10 مشاركين لفئة أقل من 15 عاماً، و20 مشاركاً للفئة من 16 إلى 20 عاماً، و20 مشاركاً لفئة الأكبر من 20 عاماً، إضافة إلى 10 مشاركين في فريق القراءات العشر.

وأوضح أن المنتخب يضم أيضاً 30 طالبة جرى اختيارهن من المتفوقات في المسابقات القرآنية على مستوى سوريا، موزعات على فئتين (دون 18 عاماً، ومن 18 إلى 24 عاماً).

إدارة أعمال الملتقى وانسيابية العمل

وأشار علي، إلى أنه تولت إدارة أعمال الملتقى فرق متخصصة، حيث شاركت في قسم الذكور 5 فرق إدارية للتنسيق والتدقيق والأتمتة والدعم اللوجستي والمتابعة، بواقع مشرف وثلاثة أعضاء لكل فريق، في حين تولّت قسم الإناث 4 فرق إدارية في مهام مماثلة، ما أسهم في انسيابية العمل وضبط الإجراءات، إضافة إلى تنفيذ خطة متابعة لوجستية متكاملة، نظّمت عودة المشاركين إلى محافظاتهم مساء أمس بسلام وأمان بعد استكمال جميع الفعاليات.

وكانت فعاليات الملتقى الثاني لمنتخب سوريا للقرآن الكريم، انطلقت يوم الجمعة الماضي واستمرت ثلاثة أيام، متضمّنة سلسلة من الاختبارات بإشراف لجان علمية متخصصة وفرق إدارية داعمة، إلى جانب ورشات ولقاءات علمية وإثرائية ضمن برنامج إيماني وتربوي متكامل.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الـ 12 من آب الماضي المسابقة القرآنية الكبرى، انطلاقاً من رسالتها السامية في خدمة القرآن الكريم، وحرصاً على ترسيخ ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع السوري، حيث نظمت في شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، الملتقى الأول لمنتخب سوريا للقرآن الكريم للذكور في حلب والإناث في دمشق، بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية.