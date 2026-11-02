الوزير عنجراني: حماية البيئة مسؤولية مشتركة لضمان مستقبل آمن ‏للأجيال القادمة

دمشق-سانا
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، والعمل على صون الموارد الطبيعية وضمان بيئة سليمة للأجيال القادمة.
وأوضح الوزير عنجراني في كلمة له اليوم الإثنين بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، الذي يصادف في الأول من تشرين الثاني أن تعزيز الوعي البيئي يشمل مختلف القضايا، وفي مقدمتها التصحر والجفاف والنظافة ومعالجة النفايات، والحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي، والحد من الصيد الجائر والإضرار بالبيئة.
وأشار عنجراني إلى استمرار الجهود الحكومية للوصول إلى بيئة آمنة وسليمة وصحية، بما يضمن سلامة الأجيال القادمة.
وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على خطة تهدف إلى تطوير إدارة النفايات الصلبة، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، حيث شهدت فعاليات اليوم الوطني للبيئة في سوريا، مبادرات للتشجير والنظافة وإعادة التدوير.