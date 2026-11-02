الوزير عنجراني: حماية البيئة مسؤولية مشتركة لضمان مستقبل آمن ‏للأجيال القادمة

دمشق-سانا

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن حماية البيئة ‏مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، ‏والعمل على صون الموارد الطبيعية وضمان بيئة سليمة للأجيال ‏القادمة.

وأوضح الوزير عنجراني في كلمة له اليوم الإثنين بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، ‏الذي يصادف في الأول من تشرين الثاني أن تعزيز الوعي البيئي يشمل مختلف القضايا، ‏وفي مقدمتها التصحر والجفاف والنظافة ومعالجة النفايات، ‏والحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي، والحد من الصيد ‏الجائر والإضرار بالبيئة. ‏

وأشار عنجراني إلى استمرار الجهود الحكومية للوصول إلى ‏بيئة آمنة وسليمة وصحية، بما يضمن سلامة الأجيال القادمة. ‏

وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على خطة تهدف إلى ‏تطوير إدارة النفايات ‏الصلبة، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ ‏مفاهيم الاستدامة، حيث شهدت فعاليات اليوم الوطني للبيئة في ‏سوريا، مبادرات للتشجير والنظافة وإعادة التدوير.‏