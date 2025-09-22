أعضاء اللجان الفرعية في الحسكة والرقة يؤدون اليمين القانونية لانتخابات مجلس الشعب

دمشق-سانا

أدّى أعضاء اللجان الفرعية في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة ومنطقتي تل أبيض ومعدان بمحافظة الرقة اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، تمهيداً لمباشرة مهامهم في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق المذكورة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة في تصريح لـ سانا اليوم أن اللجنة، وبناءً على قرارها بإجراء الانتخابات في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، قامت بتعيين اللجان الفرعية في هذه المناطق، مشيراً إلى أن أعضاء اللجان الفرعية أدوا أمس اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة وفقاً للنظام الانتخابي.

وبين نجمة أن الأعضاء باشروا مهامهم في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة في تلك المناطق، بما يتيح إجراء الانتخابات في الموعد نفسه المقرر لإجراء الانتخابات في بقية المحافظات السورية، والمحدد مبدئياً بتاريخ الخامس من تشرين الأول عام 2025.

وكانت اللجنة أصدرت في الـ 13 من الشهر الجاري قراراً تضمن قائمة اللجان الفرعية النهائية في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، وحددت مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية.