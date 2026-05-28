مديرية الزراعة تنفذ جولة ميدانية لمتابعة آثار ارتفاع منسوب الفرات في ريف دير الزور الغربي

دير الزور-سانا
أجرى مدير زراعة دير الزور علي العلوش جولة تفقدية في ريف دير الزور الغربي شملت المنطقة من البغيلية حتى معدان عتيق، متضمنة المناطق التي وصلت إليها مياه نهر الفرات وتعرضت للغمر، وذلك للاطلاع على أوضاع الحقول الزراعية والثروة الحيوانية.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن الجولة تضمنت تفقد الحقول الزراعية والمواشي، إلى جانب زيارة الجمعيات الفلاحية في المنطقة، حيث تم توجيه الفلاحين إلى الإسراع في حصاد الحقول القريبة من مجرى المياه ونقل المواشي إلى أماكن آمنة حفاظاً على سلامتها.
كما تم توجيه الجمعيات الفلاحية وفق الوزارة إلى فك المضخات لحمايتها من الأضرار، والعمل على تشكيل سواتر ترابية وتدعيم بعض النقاط بالتنسيق مع لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور، بهدف الحد من آثار ارتفاع منسوب المياه وحماية الأراضي الزراعية والممتلكات.
يذكر أن مديرية زراعة دير الزور اتخذت سلسلة من الإجراءات الزراعية العاجلة، بهدف حماية الأراضي الزراعية، والمحاصيل والثروة الحيوانية، والمنشآت الزراعية المحاذية لمجرى نهر الفرات، لمواجهة الارتفاعات الإضافية المحتملة في منسوب المياه.
وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، وذلك بعد وصول مخزون بحيرة سد الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد المائي إلى النهر، نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي.