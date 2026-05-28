مديرية الزراعة تنفذ جولة ميدانية لمتابعة آثار ارتفاع منسوب الفرات في ريف دير الزور الغربي

دير الزور-سانا‏

أجرى مدير زراعة دير الزور علي العلوش جولة تفقدية في ريف دير الزور الغربي شملت المنطقة من البغيلية حتى معدان ‏عتيق، متضمنة المناطق التي وصلت إليها مياه نهر الفرات وتعرضت للغمر، وذلك للاطلاع على أوضاع الحقول الزراعية ‏والثروة الحيوانية.‏

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن الجولة تضمنت تفقد الحقول الزراعية والمواشي، إلى ‏جانب زيارة الجمعيات الفلاحية في المنطقة، حيث تم توجيه الفلاحين إلى الإسراع في حصاد الحقول القريبة من مجرى ‏المياه ونقل المواشي إلى أماكن آمنة حفاظاً على سلامتها.‏

كما تم توجيه الجمعيات الفلاحية وفق الوزارة إلى فك المضخات لحمايتها من الأضرار، والعمل على تشكيل سواتر ترابية ‏وتدعيم بعض النقاط بالتنسيق مع لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور، بهدف الحد من آثار ارتفاع منسوب المياه ‏وحماية الأراضي الزراعية والممتلكات.‏

يذكر أن ‏مديرية زراعة دير الزور اتخذت سلسلة من الإجراءات الزراعية العاجلة، بهدف ‌‏حماية الأراضي الزراعية، ‏والمحاصيل والثروة الحيوانية، ‏والمنشآت الزراعية المحاذية لمجرى نهر الفرات، لمواجهة الارتفاعات الإضافية المحتملة ‏في ‏منسوب المياه.‏

وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام ‏الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‌‏‌‏المقامة ‏على النهر، وذلك بعد ‌‏وصول مخزون بحيرة سد الفرات إلى ‏أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏إلى النهر، ‌‏‌‏نتيجة ‏ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق ‏سوريا خلال الموسم الحالي‌‏.‏