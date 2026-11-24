واشنطن-سانا
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة “ميغاسبيد” وشركة “أبيكس إنتربرايز سوليوشنز” التابعة لمجموعة “علي بابا”، إلى جانب خمس شركات أخرى في سنغافورة وماليزيا وتايلاند، ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير الأمريكية، على خلفية مخاوف تتعلق بتحويل رقائق وتقنيات حوسبة متقدمة إلى جهات أو استخدامات غير مصرح بها.
وأفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن القرار يشمل سبعة كيانات، من بينها ”ميغاسبيد إنترناشيونال” و”أبيكس إنتربرايز سوليوشنز” و”سويفت داتا” في سنغافورة، وشركات “إم إس فيوجن” و”بي تي ميغاسبيد إنترناشيونال” و”سبيد ماتريكس” في ماليزيا، إضافةً إلى “ميغاسبيد تايلاند”.
وبموجب القرار، ستخضع الكيانات المدرجة لاشتراطات الحصول على تراخيص أمريكية للتعاملات المتعلقة بالمواد والمنتجات الخاضعة للوائح إدارة التصدير، على أن تُراجع طلبات الترخيص وفق سياسة ترجّح رفضها.
وتخضع شركة “ميغاسبيد”، الشريكة لشركة “إنفيديا” في مجال الخدمات السحابية، لتحقيقات أمريكية منذ عام 2024 بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في انتهاك محتمل لقيود التصدير الأمريكية.
وفي المقابل، وصفت مجموعة “علي بابا” إدراج شركتها التابعة “أبيكس إنتربرايز سوليوشنز” بأنه إجراء خاطئ، مؤكدةً أن الشركة لم تحوّل مطلقاً رقائق حوسبة متقدمة خاضعة لقيود التصدير الأمريكية، وأنها ستلجأ إلى جميع المسارات القانونية المتاحة لحماية حقوقها وسمعتها.
من جانبها، قالت شركة “إنفيديا”: إنها شكلت لجنة معنية بالرقابة على الصادرات، تتولى الإشراف على الامتثال التجاري ومخاطر الأمن القومي، فيما أكدت “ميغاسبيد” في بيان سابق أنها تمارس أعمالها بصورة قانونية وتلتزم بضوابط التصدير الأمريكية.
وجاء القرار بعد تصاعد الانتقادات الموجهة إلى وزارة التجارة الأمريكية بسبب تعاملها مع التحقيق المتعلق بـ”ميغاسبيد”، إذ أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت في 13 تشرين الثاني عن استيائه من تأخر إدراج الشركة على قائمة القيود التجارية.
كما فتح أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً الأسبوع الماضي، بشأن احتمال تأثير شركة “إنفيديا” على طريقة تعامل وزارة التجارة مع التحقيق المتعلق بـ”ميغاسبيد”، فيما دعت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية واشنطن ماريا كانتويل، أمس الإثنين، إلى إجراء تحقيق أوسع في أوجه القصور المتعلقة بتطبيق ضوابط التصدير، مؤكدةً أن إدراج الشركة لا يعفي الوزارة من المساءلة أمام الكونغرس.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت آخر كيانات جديدة على هذه القائمة في تشرين الأول 2025، قبل القرار الأخير الذي أُعلن عنه في 23 تشرين الثاني 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ في 25 تشرين الثاني.