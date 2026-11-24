واشنطن-سانا

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة “ميغاسبيد” وشركة “أبيكس إنتربرايز ‏سوليوشنز” التابعة لمجموعة “علي بابا”، إلى جانب خمس شركات أخرى في ‏سنغافورة وماليزيا وتايلاند، ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير الأمريكية، ‏على خلفية مخاوف تتعلق بتحويل رقائق وتقنيات حوسبة متقدمة إلى جهات أو ‏استخدامات غير مصرح بها.‏

وأفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن القرار يشمل سبعة كيانات، من بينها ‌‏”ميغاسبيد إنترناشيونال” و”أبيكس إنتربرايز سوليوشنز” و”سويفت داتا” في ‏سنغافورة، وشركات “إم إس فيوجن” و”بي تي ميغاسبيد إنترناشيونال” و”سبيد ‏ماتريكس” في ماليزيا، إضافةً إلى “ميغاسبيد تايلاند”.‏

وبموجب القرار، ستخضع الكيانات المدرجة لاشتراطات الحصول على تراخيص ‏أمريكية للتعاملات المتعلقة بالمواد والمنتجات الخاضعة للوائح إدارة التصدير، على أن ‏تُراجع طلبات الترخيص وفق سياسة ترجّح رفضها.‏

وتخضع شركة “ميغاسبيد”، الشريكة لشركة “إنفيديا” في مجال الخدمات السحابية، ‏لتحقيقات أمريكية منذ عام 2024 بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة مخصصة ‏لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في انتهاك محتمل لقيود التصدير الأمريكية.‏

وفي المقابل، وصفت مجموعة “علي بابا” إدراج شركتها التابعة “أبيكس إنتربرايز ‏سوليوشنز” بأنه إجراء خاطئ، مؤكدةً أن الشركة لم تحوّل مطلقاً رقائق حوسبة ‏متقدمة خاضعة لقيود التصدير الأمريكية، وأنها ستلجأ إلى جميع المسارات القانونية ‏المتاحة لحماية حقوقها وسمعتها.‏

من جانبها، قالت شركة “إنفيديا”: إنها شكلت لجنة معنية بالرقابة على الصادرات، ‏تتولى الإشراف على الامتثال التجاري ومخاطر الأمن القومي، فيما أكدت “ميغاسبيد” ‏في بيان سابق أنها تمارس أعمالها بصورة قانونية وتلتزم بضوابط التصدير ‏الأمريكية.‏

وجاء القرار بعد تصاعد الانتقادات الموجهة إلى وزارة التجارة الأمريكية بسبب ‏تعاملها مع التحقيق المتعلق بـ”ميغاسبيد”، إذ أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت في ‌‏13 تشرين الثاني عن استيائه من تأخر إدراج الشركة على قائمة القيود التجارية.‏

كما فتح أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً الأسبوع الماضي، ‏بشأن احتمال تأثير شركة “إنفيديا” على طريقة تعامل وزارة التجارة مع التحقيق ‏المتعلق بـ”ميغاسبيد”، فيما دعت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية واشنطن ماريا ‏كانتويل، أمس الإثنين، إلى إجراء تحقيق أوسع في أوجه القصور المتعلقة بتطبيق ‏ضوابط التصدير، مؤكدةً أن إدراج الشركة لا يعفي الوزارة من المساءلة أمام ‏الكونغرس.‏

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت آخر كيانات جديدة على هذه القائمة في ‏تشرين الأول 2025، قبل القرار الأخير الذي أُعلن عنه في 23 تشرين الثاني ‌‏2026، على أن يدخل حيز التنفيذ في 25 تشرين الثاني.‏