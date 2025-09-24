اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تحدد موعد فتح باب الترشح من ضمن الهيئات الناخبة

photo 2025 09 24 09 21 32 اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تحدد موعد فتح باب الترشح من ضمن الهيئات الناخبة

دمشق-سانا

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة أن الأسماء النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة ستصدر خلال أقل من 24 ساعة من ثم يفتح باب الطعن لمدة يوم واحد.

وأضاف نجمة في تصريح لـ سانا: يفتح باب الترشح من ضمن الهيئات الناخبة لعضوية مجلس الشعب يومي الجمعة والسبت القادمين، لتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين وستصدر مدونة قواعد السلوك لمرشحي انتخابات مجلس الشعب.

وأكد نجمة أنه تم قبول الطعون على القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة بكل من ثبت دعمه للنظام البائد أو خالف الشروط والمعايير الصادرة عن النظام الانتخابي المؤقت الخاصة بعضوية الهيئات الناخبة.

