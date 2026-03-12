الخطوط الجوية السورية توضح طبيعة الرحلات الاستثنائية من مطار حلب الدولي

حلب -سانا

أكدت الخطوط الجوية السورية أن الرحلات التي أُعلن عنها مؤخراً انطلاقاً من مطار حلب الدولي، تُعد رحلات استثنائية جديدة، وليست بديلاً عن الرحلات التي أُلغيت ضمن الجداول السابقة.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه يمكن لأي مسافر تم إلغاء رحلته سابقاً استرداد قيمة بطاقة السفر بالكامل، وفق الأصول والإجراءات المعتمدة لديها، لضمان حقوق جميع الركاب المتأثرين من الإلغاءات السابقة.

الاستفادة من قيمة التذاكر المدفوعة مسبقاً

الشركة أشارت إلى حرصها على تسهيل الإجراءات، والتعاون مع حاملي التذاكر المدفوعة مسبقاً، حيث يمكن الاستفادة من قيمتها من خلال تعديل الحجز إلى الرحلات الجديدة، مع تسديد فروقات الأسعار إن وجدت، بما يتناسب مع الرحلات المختارة.

وبيّنت الخطوط الجوية السورية أن أسعار الرحلات الاستثنائية الحالية تختلف عن أسعار الرحلات المجدولة السابقة، نتيجة اعتماد مسارات تشغيلية أطول خلال هذه المرحلة، ما يؤدي إلى زيادة زمن الرحلة وساعات الطيران، ويترتب عليه ارتفاع استهلاك الوقود، والرسوم التشغيلية والملاحية المرتبطة بتشغيل الرحلات.

وأكدت الشركة أن تحديد أسعار هذه الرحلات يتم وفق الكلفة التشغيلية الفعلية للرحلات المنفذة في الظروف التشغيلية الراهنة، بما يضمن استمرار تشغيل الرحلات، وتأمين الحد الأدنى الضروري من الربط الجوي لخدمة المسافرين.

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت مؤخراً إعادة تشغيل عدد من الرحلات، انطلاقاً من مطار حلب الدولي إلى بعض الوجهات الإقليمية.