وزارة الشؤون الاجتماعية تنفذ 1600 زيارة رقابية لمنشآت العمل خلال 2026‏

دمشق-سانا
نفذت مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 1600 زيارة تفتيشية في مختلف المحافظات خلال العام الجاري، شملت المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، وقانون تنظيم العلاقات الزراعية النافذين، بينما بلغت قيمة الغرامات المفروضة بحق أصحاب العمل المخالفين 6 ملايين ليرة سورية.
ونقلت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين عن مدير المديرية حمد بركل قوله: إن الغرامات بحق أصحاب العمل المخالفين تفرض بعد دراسة نتائج الزيارات التفتيشية المنفذة مع مراعاة التدرج في اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول.
1262 زيارة توعوية و616 شكوى عمالية
وأشار بركل إلى أن المديرية أطلقت أواخر العام 2025 حملة زيارات تفتيشية توعوية، بهدف رفع الوعي القانوني لدى أصحاب العمل والعمال، مبيناً أن عدد الزيارات وصل إلى 1262 في جميع المحافظات السورية.
وأكد بركل متابعة المديرية للشكاوى العمالية المقدمة إلى الوزارة وإلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، والتي بلغت 616 شكوى عمالية خلال العام 2026.
التفتيش الرقمي لتعزيز الشفافية
وأوضح بركل أن المديرية تسير بخطوات متسارعة نحو التحول الكامل إلى التفتيش الرقمي، بهدف حماية أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة والعمال وأصحاب العمل، وضمان دقة الرقابة وشفافيتها.
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بالتعاون مع منظمة العمل العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نظّم في كانون الثاني الماضي، دورة تدريبية بعنوان ”تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتعزيز حماية الطفل في سوريا”، بهدف رفع كفاءة الكوادر العمالية، وتعزيز بيئة العمل في البلاد.
وتقوم مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، وذلك لضمان واحترام حقوق العمال وأصحاب العمل، ولتعزيز بيئة عمل آمنة ولائقة.