وزارة الشؤون الاجتماعية تنفذ 1600 زيارة رقابية لمنشآت العمل خلال 2026‏

دمشق-سانا

نفذت مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 1600 زيارة تفتيشية ‏في مختلف المحافظات ‏خلال العام الجاري، شملت المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ‏العمل، وقانون تنظيم ‏العلاقات الزراعية النافذين، بينما بلغت قيمة الغرامات المفروضة ‏بحق أصحاب العمل ‏المخالفين 6 ملايين ليرة سورية.‏

ونقلت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين عن مدير المديرية حمد بركل قوله: إن الغرامات ‏بحق ‏أصحاب العمل المخالفين تفرض بعد دراسة نتائج الزيارات التفتيشية المنفذة مع ‏مراعاة ‏التدرج في اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول.‏

‏1262 زيارة توعوية و616 شكوى عمالية

وأشار بركل إلى أن المديرية أطلقت أواخر العام 2025 حملة زيارات تفتيشية توعوية، ‏بهدف رفع الوعي القانوني لدى أصحاب العمل والعمال، مبيناً أن عدد الزيارات ‏وصل ‏إلى 1262 في جميع المحافظات السورية.‏

وأكد بركل متابعة المديرية للشكاوى العمالية المقدمة إلى الوزارة وإلى مديريات الشؤون ‌‏الاجتماعية والعمل في المحافظات، والتي بلغت 616 شكوى عمالية خلال العام ‌‏2026.‏

التفتيش الرقمي لتعزيز الشفافية

وأوضح بركل أن المديرية تسير بخطوات متسارعة نحو التحول الكامل إلى التفتيش ‌‏الرقمي، بهدف حماية أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة والعمال وأصحاب العمل، ‏وضمان ‏دقة الرقابة وشفافيتها.‏

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يذكر أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بالتعاون مع منظمة العمل العربية ‏ووزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل، نظّم في كانون الثاني الماضي، دورة تدريبية بعنوان ‌‏”تفتيش ‏العمل والصحة والسلامة المهنية وتعزيز حماية الطفل في سوريا”، بهدف رفع ‏كفاءة ‏الكوادر العمالية، وتعزيز بيئة العمل في البلاد.‏

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وتقوم مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تنفيذ أحكام ‏قانون ‏العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام ‌‏2004، وذلك ‏لضمان واحترام حقوق العمال وأصحاب العمل، ولتعزيز بيئة عمل آمنة ‏ولائقة.‏