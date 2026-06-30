افتتاح معهد نور الصدور لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الباب بريف حلب

مأدبة إفطار جماعي في جامعة حمص تعزز الألفة والتواصل بين الطلبة والكادر التعليمي
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. محطة توليد كهرباء جندر في حمص تستعيد جاهزيتها التشغيلية الكاملة
خبرات طبية تشارك تجربتها في المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للرابطة السورية للجراحين العامين
انطلاق بطولة حلب للملاكمة للشباب لاختيار ممثلي المحافظة في بطولة الجمهورية
‏مركز غسيل الكلى في كفرنبل‏.. خدمات طبية متنوعة حفزّت المهجّرين ‏للعودة
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